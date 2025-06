João Fonseca tem horário definido para a estreia amanhã em Halle; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

João Fonseca estreia amanhã (17) de manhã pela primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ele vai atuar na chave de simples e duplas.

O que aconteceu

O brasileiro vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli por volta das 8h, desta terça-feira (17). O jogo será o segundo da OWL Arena. Antes, Andrey Rublev enfrenta Sebastian Ofner.

O rival de Fonseca tem 23 anos e é o atual número 24 do mundo. O brasileiro é o 57ª do ranking mundial da ATP.

Assim como o brasileiro, Cobolli é jovem e está em ascensão. O italiano de 23 anos levou seus primeiros títulos neste ano: o ATP 500 de Hamburgo (ALE) e o ATP 250 de Munique (ALE), ambos no saibro, sua superfície favorita.

Fonseca também vai atuar na chave de duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas. Eles vão enfrentar o português Francis Cabral e o austríaco Lucas Miedler por volta das 11h. O duelo será o último jogo da quadra 2.

A disputa em Halle também marca a volta do brasileiro de 18 anos às duplas desde abril de 2024. Petros Tsitsipas é irmão do ex-número 3 Stefanos.

Fonseca vai apenas para o seu quinto torneio na grama, superfície com a qual tem menos familiaridade, mas pela primeira vez dentro do top 100. O carioca disputou somente seis partidas oficiais no piso na carreira e em quatro competições diferentes, todas no ano passado, antes de sua ascensão. Ele não avançou para além da segunda rodada em nenhuma delas.

Após Halle, João tem presença confirmada no ATP de Eastbourne, e Wimbledon. O primeiro torneio terá início em 23 de junho, enquanto o segundo começa no dia 30 de junho.