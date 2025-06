Jair comemora primeiro gol como profissional no Botafogo

Somente 20 anos de idade e 19 jogos com a camisa do Botafogo. Jair Cunha entrou para a história na noite de domingo ao se tornar o primeiro brasileiro a fazer um gol no novo Mundial de Clubes da Fifa. Mais do que isso. Foi também o primeiro gol de Jair como profissional.

"Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional. Ali foi um lance em que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui feliz ao cabecear. É uma sensação única, muito boa", disse o zagueiro.

Jair chegou ao Botafogo no começo do ano, mas já deve sair após o Mundial para o Nottingham Forest, da Inglaterra, que também já acertou a chegada de Igor Jesus, autor do segundo gol ontem, em Seattle.

"Treinamento é muito importante, coisa que no Brasil não temos tempo de fazer. O gol do Jair é de treinamento, ele faz um movimento antes, sai depois, o Telles tem uma batida muito boa. São detalhes que a gente faz no treinamento e pode botar no jogo", contou o volante Gregore.

Ele aproveitou para agradecer a torcida botafoguense que compareceu ao Lumen Field. "Eu não esperava, fiquei impressionado (com a presença da torcida). Para a gente é muito importante o torcedor estar perto, eles fizeram muito barulho aqui em Seattle, quero agradecer e esperamos por eles contra o PSG".

O jogo reunindo os vigentes campeões da Libertadores e da Europa será realizado na próxima quinta-feira, em Los Angeles. A presença da torcida botafoguense deve ser maior na cidade californiana.