Hernan: olho do Crespo brilha quando ele fala do São Paulo

Prestes a voltar ao São Paulo, Hernán Crespo tem um carinho pelo Tricolor que faz seu olho brilhar, contou o colunista André Hernan no De Primeira.

O colunista conversou com Crespo no jogo entre Brasil e Paraguai, na Neo Química Arena, na semana passada, e ouviu o argentino se declarar no bastidor. "O São Paulo está no meu coração", disse ele na ocasião.

Posso falar isso com muita tranquilidade porque eu conversei com o Crespo. Quando se fala do São Paulo, o olho do Crespo brilha. Então não foi difícil, não foi uma negociação difícil.

O São Paulo sempre fez o olho do Crespo brilhar, e ele entende que o trabalho dele foi interrompido de maneira precoce e desnecessária até. Ele entendeu a demissão no momento, mas achou que foi precoce e que o trabalho dele no São Paulo foi inacabado, que precisava um dia voltar para terminar o que começou.

André Hernan

O único entrave entre Crespo e São Paulo foi rapidamente resolvido: a dívida do clube com o treinador será quitada nos seus salários.

Essa barreira da dívida já foi zerada, já foi ultrapassada, já não é mais um problema. O São Paulo estava confiante desde o início que iria parcelar isso no contrato.

André Hernan

O São Paulo anunciou a saída de Luis Zubeldía e está por detalhes de anunciar Crespo, que foi campeão paulista de 2021 com o Tricolor, tirando o time da fila de títulos.

Zubeldía havia colocado o cargo à disposição após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbis, e a diretoria tricolor encaminhou o acordo com Crespo desde então.

