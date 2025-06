 Hernán Crespo é o favorito para substituir Zubeldía no São Paulo

Hernán Crespo pode voltar ao comando técnico do São Paulo. Com a demissão iminente de Luis Zubeldía, o treinador argentino tem boas chances de voltar ao clube pelo qual se sagrou campeão paulista em 2021.

Crespo sempre deixou explícita sua vontade de retornar ao São Paulo algum dia após deixar o clube no segundo semestre de 2021. O treinador teve dificuldades para lidar com o calendário do futebol brasileiro, em que há partidas a cada três dias em média, e teve seu trabalho interrompido depois de oito meses. Contudo, ainda assim, conseguiu tirar o Tricolor da fila.

Após mais de oito anos sem erguer um troféu, o São Paulo, enfim, acabou com o jejum de títulos vencendo o rival Palmeiras na final do Campeonato Paulista em 2021, ano em que os jogos aconteceram com portões fechados até setembro por causa da covid-19.

Infelizmente, Crespo não teve a oportunidade de comemorar um título com o Morumbis lotado. O treinador argentino até chegou a comandar o São Paulo com torcedores nas arquibancadas, mas, na época, a capacidade de público era bastante reduzida devido à pandemia.

Após deixar o São Paulo, Hernán Crespo comandou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e também fez história no clube, conquistando a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023/24.