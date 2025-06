Francisco Massaranduba brilha com nocaute em nova liga de boxe com MMA; veja

O veterano Francisco 'Massaranduba' voltou a mostrar seu poder de fogo no último sábado (14), ao vencer por nocaute técnico no segundo evento do Dirty Boxing, realizado em Miami (EUA). O brasiliense foi um dos grandes destaques da noite, que contou com regras híbridas entre boxe e MMA, superando Eric Moon com uma atuação dominante e agressiva.

Ex-participante do TUF Brasil e com passagem marcante pelo UFC, o atleta soube tirar proveito das peculiaridades do formato alternativo. O Dirty Boxing permite o uso de cotoveladas e golpes no chão (ground and pound), mesmo em um ambiente mais próximo ao boxe tradicional - disputado em ringue, com luvas de quatro onças, sem chutes, joelhadas ou luta agarrada (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Explorando com eficiência a curta distância, Massaranduba encaixou cotoveladas precisas no clinche e liquidou a fatura ainda no primeiro round. A vitória reforça sua imagem como um dos nomes mais resistentes e perigosos entre os veteranos em atividade.

Outra vitória brazuca

Quem também brilhou na noite foi Sheymon Moraes, ex-integrante da divisão dos pesos-penas (66 kg) no UFC. Ele venceu Omari Boyd por nocaute técnico no segundo assalto, utilizando uma sequência de cotoveladas a partir da média distância.

O card foi marcado por duelos entre ex-atletas do UFC, como Jairzinho Rozenstruik e Alex Caceres, além de outras figuras conhecidas das artes marciais mistas, todos adaptados às regras específicas da nova liga. Com o desempenho dos brasileiros, especialmente Massaranduba, o Dirty Boxing desponta como um novo espaço competitivo para veteranos e especialistas em trocação.

Those elbows have him GUSHING! Francisco Trinaldo gets it DONE in Round 1 with savage clinch work! ?? pic.twitter.com/0wfVVHuUje

