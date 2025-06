Fortaleza anuncia a permanência de Vojvoda no comando

O Fortaleza anunciou a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico.

O que aconteceu

O Fortaleza emitiu uma nota oficial para desmentir a saída de Vojvoda. O treinador argentino ficou pressionado por causa do 18º lugar na tabela do Brasileirão.

O Leão anunciou que Vojvoda "permanece firme". E que vai cumprir o contrato até o fim deste ano.

O técnico mantém contato com o CEO Marcelo Paz e com o diretor Sérgio Papellin durante o recesso. O Fortaleza deve reformular o elenco.

O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Juan Pablo Vojvoda permanece firme no comando da equipe e cumprirá seu contrato, válido até o final de 2025.