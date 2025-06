Fonseca inicia 1ª temporada 'para valer' na grama e usa dupla como trunfo

João Fonseca dá a largada à sua temporada na grama integrando a elite do tênis e tem o retorno à disputa de duplas, após mais de um ano, como trunfo na preparação.

Aventura na grama

Fonseca estreia no ATP 500 de Halle, na Alemanha, contra o italiano Fabio Cobolli, atual número 25 do mundo. O adversário também vive o melhor momento na carreira e é torcedor fervoroso da Roma —com direito a tatuagem.

A partida será realizada na terça. O horário e o palco do duelo ainda serão divulgados, mas ele não vai à quadra hoje, primeiro dia da chave principal.

O brasileiro vai apenas para o seu quinto torneio na grama, superfície com a qual tem menos familiaridade, mas pela primeira vez dentro do top 100. O carioca disputou somente seis partidas oficiais no piso na carreira e em quatro competições diferentes, todas no ano passado, antes de sua ascensão. Ele não avançou para além da segunda rodada em nenhuma delas.

João Fonseca durante treino em Halle Imagem: Divulgação/ATP 500 Halle

A disputa em Halle também marca a volta do brasileiro de 18 anos às duplas desde abril de 2024. Fonseca fará parceria com Petros Tsitsipas, irmão do ex-número 3 Stefanos, após ficar 14 meses sem jogar neste formato. Eles enfrentarão rivais vindo do qualificatório, mas o confronto ainda não está marcado.

O retorno às duplas é uma estratégia para João ter mais tempo em quadra na grama depois da gira do saibro. É um movimento natural no meio do tênis devido às diferenças entre os pisos, tanto para adaptar o jogo como para evitar lesões, e também foi adotado por Jannick Sinner, número 1 do mundo. O astro italiano não participava de compromisso de dupla desde novembro do ano passado e se juntará a Lorenzo Sonego em Halle.

João chega para a sua segunda participação no torneio alemão como número 57 do ranking. No ano passado, ele também foi convidado e acabou derrotado na primeira rodada pelo australiano Dyckworth (#88) por duplo 6/4 quando ainda estava fora do top 200 —era o 217º.