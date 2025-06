Fluminense x Borussia Dortmund: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

O Fluminense começa sua caminhada no Grupo F da Copa do Mundo de Clubes contra Borussia Dortmund nesta terça-feira, no MetLife Stadium, às 13h (de Brasília). Quem vencer terá grandes chances de ser primeiro do grupo em uma chave com Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que duelam às 19h.

ONDE ASSISTIR: O duelo terá transmissão de TV Globo, SporTV, DAZN e Cazé TV.

"O Super Mundial de Clubes é um torneio muito importante para o clube e para a torcida. Sabemos disso, mas entendemos o grau de dificuldade. O primeiro passo é superar a fase de grupos" disse o técnico Renato Gaúcho.

O treinador planeja manter a base que está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O atacante Soteldo, grande reforço para o torneio, não ficará nem no banco de reservas, já que está fora da fase de grupos por lesão muscular.

"Fluminense e Borussia Dortmund são apontados como os favoritos do grupo. Assim, quem ganhar nesta estreia terá uma grande vantagem na sequência. Vamos lutar por isso, mas sabendo que teremos sérias dificuldades", disse o técnico Niko Kovac.

O Borussia deve manter a base que jogou a temporada e terminou o Campeonato Alemão na quarta colocação. O meia inglês Jobe Bellingham, irmão de Jude, que veio do Sunderland, começará no banco.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE x BORUSSIA DORTMUND

Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)



Data: 17 de junho de 2025 (Terça-feira)



Horário: 13h(de Brasília)



Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)



Assistentes: A1: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel, Niklas Sule, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton e Daniel Svensson; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer e Julian Brandt; Serhou Guirassy e Karim Adeyemi



Técnico: Niko Kovac