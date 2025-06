Flamengo x Espérance pelo Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Flamengo e Espérance duelam na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

No Grupo D do Mundial de Clubes, Flamengo e Espérance se juntam a Chelsea e Los Angeles. Os dois primeiros colocados da chave avançam ao mata-mata.

O Rubro-Negro se classificou para o torneio após conquistar a Libertadores de 2022. Sob o comando de Filipe Luís, o time carioca ocupa o topo do Brasileirão e avançou às oitavas de final da Libertadores 2025.

Já o Espérance chega credenciado por uma longa sequência invicta. A equipe tunisiana não perde há 11 jogos, entre competições africanas e nacionais, e levanta expectativas para surpreender no torneio.

Flamengo x Espérance -- Mundial de Clubes 2025