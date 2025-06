Flamengo x Espérance: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Flamengo e Espérance entram em campo hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. A chave também conta com Chelsea e Los Angeles FC.

O Flamengo se classificou para o Mundial por ter sido campeão continental em 2022. A equipe comandada por Filipe Luís chega embalada pela liderança do Campeonato Brasileiro 2025 e a classificação para o mata-mata da Libertadores.

O Espérance vem como o melhor time elegível no ranking quadrienal da Confederação Africana. O time tunisiano está há 11 jogos sem perder, contando a Champions da África e a Copa da Tunísia, torneio que ficou com a taça.

Flamengo x Espérance - Copa do Mundo de Clubes