Fla terá Jorginho e Pedro titulares em estreia no Mundial; veja escalações

Flamengo e Espérance estão escalados para o jogo da 1ª rodada do Grupo D do Mundial, que ocorre a partir das 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, nos EUA.

O time brasileiro, comandado por Filipe Luís, vem ao gramado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro.

Jorginho é a grande novidade. O reforço dividirá o meio de campo com Pulgar, Gerson e Arrascaeta, enquanto Pedro comandará o ataque ao lado de Luiz Araújo. Alex Sandro, por outro lado, inicia no banco — Ayrton Lucas será o lateral-esquerdo titular.

Já o Espérance tem: Ben Said; Ben Ali, Hmida, Meriah e Tougai; Guenichi, Ogbelu e Jebali; Yan Sasse, Belaili e Rodrigo Rodrigues.