Flamengo bate Espérance, lidera grupo e pode encaminhar vaga contra Chelsea

O Flamengo não deu esperanças a um aguerrido Espérance, venceu os tunisianos por 2 a 0 e iniciou sua trajetória no Mundial de Clubes na liderança do Grupo D. O jogo foi disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O rubro-negro superou o Chelsea na tabela por ter menos cartões amarelos em relação aos ingleses, que venceram o Los Angeles FC pelo mesmo placar, mas receberam três advertências contra uma, de Bruno Henrique, por parte dos brasileiros.

O Flamengo pode encaminhar vaga nas oitavas justamente contra o Chelsea na sexta-feira. Se os brasileiros vencerem os europeus a partir das 15h e houver um empate em Espérance x Los Angeles, às 19h, o passaporte nas oitavas será carimbado por parte da equipe de Filipe Luís.

Como ficou o Grupo D

1 - Flamengo: 3 pontos (saldo +2, 1 cartão)

2 - Chelsea: 3 pontos (saldo +2, 3 cartões)

3 - Los Angeles FC: 0 ponto (saldo -2)

4 - Espérance: 0 ponto (saldo -2)

Como foi o jogo

O 1º tempo foi todo do Flamengo, que mostrou paciência para trabalhar a bola e abriu o placar com Arrascaeta. O gol deixou o rubro-negro com menos pressa diante de um adversário encaixotado, e as faltas passaram a ganhar os holofotes. Pedro ainda teve boa chance pouco antes do intervalo, mas teve chute desviado. E o Espérance? Finalizou só uma vez e não conseguiu acertar a meta de Rossi.

Na etapa final, os tunisianos melhoraram após erros do rival e assustaram em contra-ataques, mas Luiz Araújo decidiu: o atacante, que já havia dado assistência para Arrascaeta, marcou um golaço após passe doce do estreante Jorginho e assegurou a vitória brasileira.

Gols e destaques

Só uma equipe em campo. O jogo começou com o Flamengo ditando o ritmo e alcançando mais de 80% de posse de bola. Regido por Gerson — que chegou a ser vaiado por alguns torcedores ao entrar em campo —, o time brasileiro usou e abusou da troca de passes, mas encontrava uma defesa fechada e atenta. Léo Ortiz, de cabeça, foi o único a assustar antes dos 15 minutos.

Paciente, Fla marca. O elenco de Filipe Luís rodou a bola diante de um adversário retrancado e não demorou para ser premiado. Varela recebeu pela ponta e, com liberdade, cruzou para a área. Luiz Araújo, por trás da marcação, deu um tapa de primeira para o meio, e Arrascaeta usou toda a sua categoria para completar de perna direita antes de abrir o placar: 1 a 0.

Arrascaeta comemora gol em Flamengo x Espérance, jogo do Mundial Imagem: Image Photo Agency/Getty Images

Tiki-taka rubro-negro. O gol deixou os cariocas ainda mais confortáveis (e com menos pressa) para trabalhar a bola. Resultado? O Espérance passou a frear o ímpeto do rival na base das faltas — foram 11 cometidas e dois cartões amarelos aplicados até o intervalo. O Fla também não pegou leve e travou as investidas dos tunisianos com o mesmo número de infrações.

Espérance ataca, e Pedro fica no quase. O 2º tempo iniciou com os tunisianos, já com duas alterações ofensivas, explorando os erros brasileiros em contra-ataques: Ben Hmida obrigou Rossi a trabalhar em chute de fora da área, e Belaili errou o alvo ao arrancar pela esquerda. Pedro respondeu com duas chances em sequência, mas não caprichou na hora de ampliar.

Ben Hmida, do Espérance, em ação durante jogo contra o Flamengo pelo Mundial Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images

Filipe Luís mexe no ataque, mas titular decide resultado. Em meio às tentativas da equipe de Maher Kanzari, o Flamengo teve seu setor ofensivo refrescado: mesmo com Arrascaeta acusando dores nas costas, Gerson e Pedro deram lugar a Plata e Bruno Henrique. Quem decidiu, no entanto, foi quem se manteve no gramado: Luiz Araújo. O camisa 7 recebeu passe açucarado de Jorginho, ajeitou o corpo e acertou um chute de rara felicidade para decretar a vitória: 2 a 0.

Luiz Araújo comemora gol em Flamengo x Espérance, jogo do Mundial Imagem: FRANCK FIFE / AFP

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2x0 ESPÉRANCE

Data e horário: 16 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Grupo D do Mundial

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Ben Ali, Belaili, Guenichi, Tougai (ESP)

Cartões vermelhos: não houve

Público: 25.797 pessoas

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 16 min do 1º tempo; Luiz Araújo (FLA), aos 24 min do 2º tempo

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

ESPÉRANCE: Ben Said; Ben Ali (Bouchniba), Meriah, Tougai e Ben Hmida; Guenichi (Derbali), Ogbelu e Jebali (Mokwana); Yan Sasse (Konaté), Belaili e Rodrigo Rodrigues (Jabri). Técnico: Maher Kanzari