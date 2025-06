Flamengo colhe frutos dos tempos de austeridade e chega ao Mundial para escrever nova história

O torcedor flamenguista que atravessou os períodos de poucos títulos e desorganização do clube vai viver, a partir de 16 de junho, uma experiência reservada a adeptos de apenas 32 times. Da austeridade aos tempos de glória iniciados em 2019, o Flamengo escreve um novo capítulo de sua história ao participar do inédito novo Mundial de Clubes, disputado no mesmo formato de uma Copa do Mundo de seleções e no qual estreia em duelo com o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Pouco mais de uma década atrás, a realidade rubro-negra era a de um clube que sequer tinha uma maca para tirar um jogador do gramado no centro de treinamento e arcava com uma conta de água comparável ao segundo maior salário do elenco, em razão de uma vazamento na piscina da sede social. Agora, vai disputar um torneio que a Fifa deseja tornar a maior competição entre clubes do planeta.

O Flamengo se credenciou para disputar o Mundial graças ao título da Libertadores conquistado em 2022, três anos após a simbólica conquista da edição de 2019 do torneio continental, que marcou o ressurgimento da equipe no cenário internacional.

Muito mudou no Ninho do Urubu de 2022 até aqui, mas personagens que ergueram a taça depois da vitória na final sobre o Athletico-PR e classificaram o time ao Mundial estarão no torneio da Fifa. Hoje treinador flamenguista, Filipe Luís era o lateral-esquerdo daquele esquadrão. Junto do técnico, Léo Pereira, Arrascaeta e Pedro são os únicos que estavam no time titular na final continental e continuam no clube.

Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Varela, Bruno Henrique e Matheus Cunha, também integrantes do elenco há três anos, são os outros remanescentes da conquista.

Com o poderio financeiro desenvolvido ao longo dos últimos anos, o Flamengo tem conseguido renovar seu plantel e, embora tenha vivido oscilações, continua competitivo desde que se reergueu definitivamente. Uma prova disso é que chega ao Mundial reforçado pelo volante ítalo-brasileiro Jorginho, que estava no Arsenal e defendeu também as cores de Chelsea e Napoli.

"Acredito que chegou o momento para voltar e criar minha história no país onde nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui. Depois de ter jogado por dois países importantes e ter deixado meu legado por lá, tinha essa vontade de voltar bem para criar minha história no meu país. Optar pelo Flamengo hoje é fácil. Acredito que seja um clube e o elenco com características dos jogadores e do treinador, que se encaixam bem com as minhas", disse o jogador ao ser apresentado, há uma semana.

A delegação rubro-negra, incluindo o novo reforço, chegou na quinta-feira, 12, à cidade de Atlantic City, onde ficará hospedada. Os treinamentos para os dois primeiros compromissos - contra Espérance e Chelsea, em Filadélfia - serão na Universidade de Stockton, em Galloway, parte do condado de Atlantic. Depois, a viagem é para Orlando, cidade que receberá o duelo com o León, do México.

Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as próximas fases da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo teria um ambiente perfeito para disputar o Mundial não fosse duas polêmicas envolvendo peças importantes do elenco.

O meio-campista Gérson aceitou proposta para defender o Zenit, da Rússia, e deve concluir a transferência ao fim da participação flamenguista no torneio disputado nos Estados Unidos. Parte dos torcedores ficou irritada com a decisão, a ponto de protestar contra o jogador quando o elenco embarcou para os EUA. Exibiram notas falsas de R$ 3 exibidas com o rosto do atleta e gritaram: "O Flamengo não precisa de você".

Outra situação desconfortável dentro do plantel flamenguista envolve Bruno Henrique, denunciado pelo Ministério Público por estelionato e fraude em esquema de apostas. Ele teria recebido cartão amarelo de maneira deliberada para beneficiar familiares em esquema de manipulação em apostas online, mas defesa considera a ação insubsistente.

Os dois jogadores estão disponíveis para o jogo de estreia. Ausência certa é a do volante De La Cruz, que ainda se recupera de uma lesão no joelho direito e faz tratamento intensivo para esta disponível na segunda rodada, contra o Chelsea, adversários mais forte do grupo.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X ESPÉRANCE-TUN

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar (Evertton), Jorginho, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ESPÉRANCE-TUN - Ben Said;Ben Ali, Tougai, Jelassi e Amine; Ogbelu, Mohamed Wael e Jbeli; Yan Sasse, Jabri e Belaili. Técnico: Maher Kanzari.

HORÁRIO - 22 horas (horário de Brasília).

ÁRBITRO - Danny Makkelie (HOL).

LOCAL - Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).