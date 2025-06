Flaco López vê Palmeiras em bom caminho no Mundial e diz que o faltou para fazer gols contra o Porto

Menos de 24 horas após a estreia no Mundial de Clubes, contra o Porto, o Palmeiras já virou a chave para seu próximo compromisso no torneio, que é contra o Al-Ahly. Nesta segunda-feira, após as atividades e Greensboro, o atacante Flaco López avaliou o desempenho alviverde na primeira rodada e disse o que faltou, em sua visão, para o Verdão fazer os gols nas chances que criou.

O duelo contra o Porto, que aconteceu no MetLife Stadium, terminou empatado sem gols. Flaco López começou no banco de reservas, foi acionado no segundo tempo e até teve chance de marcar. O Verdão teve um grande volume de jogo, mas não conseguiu balançar as redes, apesar da pressão.

"Acabamos o jogo um pouco tristes, insatisfeitos porque fizemos um grande jogo. Concretizamos poucas chances, mas tivemos muitas. Acho que fizemos um jogo melhor do que eles, demonstramos o que é o Palmeiras dentro e fora do campo. Foi um jogo bom, mas devemos melhorar algumas coisas para o próximo e estamos em um bom caminho", avaliou Flaco.

"Acho que temos que seguir pelo mesmo caminho, ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de concretizar as jogadas. A gente erra bastante porque gera bastante. Tem vezes que não depende só de nós e o adversário também joga", seguiu.

"Ficamos muito insatisfeitos, mas o futebol é isso. O que o professor sempre fala: eficácia. Temos que melhorar isso e ir para o próximo jogo. Fizemos um grande jogo, mas melhorar a eficácia vai fazer melhorar todo o rendimento em geral do time", continuou.

Flaco López também não deixou de falar da festa que a torcida do Palmeiras fez tanto na véspera do jogo, quanto dentro do estádio. "Foi muito especial para nós sentir esse apoio da torcida mesmo longe de casa. Acho que havia uns 30 ou 35 mil palmeirenses ali. É emocionante, incrível, e dá uma motivação extra para nós", disse.