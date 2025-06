Filipe Luís esconde escalação do Flamengo e revela conversa com Gerson

O técnico Filipe Luís evitou dar pistas sobre a escalação do Flamengo em entrevista coletiva neste domingo, véspera da partida contra o Espérance, da Tunísia, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"Todos os jogadores, com exceção do Nico (De La Cruz), têm condições de serem titulares amanhã. Todos estão à disposição. Essa é a melhor notícia que um técnico pode ter. Tenho todas as opções para poder escolher e quebrar a cabeça", afirmou.

"Amanhã, a escalação sai. É sempre pensado no adversário, nos jogadores que melhor se encaixam", acrescentou.

"Todo jogo do Flamengo é o 1° de algum torcedor - e o último de outro" E hoje, temos novamente o privilégio e a oportunidade de começar mais uma jornada pelo MUNDIAL. De realizar o sonho de conquistar o bicampeonato na Copa do Mundo de Clubes. Uma ansiedade que não cabe mais... pic.twitter.com/bLUfO8m0md ? Flamengo (@Flamengo) June 16, 2025

O treinador Rubro-Negro também comentou a possível negociação de Gerson. O jogador já teria aceitado uma proposta do Zenit, da Rússia. O clube russo pagaria a multa rescisória de Gerson após o Mundial de Clubes, o que impossibilitaria uma negociação direta com o Flamengo. Filipe Luís negou qualquer tipo de contato com outro time por parte do Flamengo.

"Gerson é jogador do Flamengo. Até o momento, nada diz o contrário. É líder dos companheiros e da equipe. Foi e é muito importante para a gente. Só posso dizer isso. Nada mudou. Absolutamente nada. Tudo o que aconteceu é parte externa", disse.

"Conversei com ele de forma privada. Continua sendo o mesmo jogador. Como disse o Boto, até que aconteça alguma coisa diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Não aconteceu nenhum movimento", completou.