Fenômeno e espetáculo: Jornal espanhol se encanta com Estêvão no Mundial

A atuação de Estêvão na estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes - empate sem gols com o Porto -, encantou os jornalistas do 'As', um dos principais jornais esportivos da Espanha.

O que aconteceu

Estêvão foi eleito o melhor jogador em campo na partida. O atacante criou as principais chances de gol do Palmeiras no primeiro tempo e foi substituído aos 20 minutos da segunda etapa.

Em análise pós-jogo, o periódico chamou a apresentação de Estêvão de 'espetáculo'. O jornal destaca ainda que ele tem 'potencial para ser o futuro da seleção brasileira'.

Estêvão [...] surpreendeu na estreia do Palmeiras no Mundial. Foram 65 minutos de puro espetáculo para deixar Nova York a seus pés, com o prêmio merecido de melhor em campo - e não foi fácil, já que Richard Ríos e Gustavo Gómez fizeram partidas excelentes. Em seu último torneio antes de ir a Londres, o atacante mostra um objetivo: sair do Brasil no mais alto nível.

As

Palmeiras e Porto voltam a campo na próxima quinta (19), pelo Grupo A do Mundial. Os brasileiros encaram o Al Ahly (EGI), às 13h (de Brasília); os portistas enfrentam o Inter Miami, de Messi, às 16h.