Felipe Anderson analisa grupo do Palmeiras após empate e diz: "Temos que valorizar cada ponto"

O Palmeiras somou apenas um ponto na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo, ao empatar por 0 a 0 com o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O meia-atacante Felipe Anderson analisou o grupo do Verdão, que conta com Inter Miami e Al-Ahly, que também têm um ponto cada um.

"Sabemos que agora embolou, acompanhamos o jogo deles. Se ganhássemos estaríamos com a vantagem ampla, mas é seguir. Temos que valorizar cada ponto e saber que as equipes vão dar trabalho para nós por mais que saibamos da nossa força, da confiança em nosso trabalho. Temos que ter humildade e saber que não vai ser fácil, mas que podemos e temos qualidade para passar", disse o camisa 7 à CazéTV.

No sábado, Inter Miami e Al-Ahly ficaram no 0 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami, no jogo de abertura da competição. A classificação final após a primeira rodada deixou os egípcios em primeiro lugar, o Porto em segundo, o Palmeiras em terceiro e o Inter Miami na lanterna.

Felipe Anderson começou entre os titulares do Palmeiras, mas saiu aos 19 minutos para dar lugar a Paulinho. O Palmeiras teve bom volume de jogo, mas parou em boas defesas do goleiro do Porto, Claudio Ramos. No final, o Alviverde fez dura pressão, teve chances com Flaco López e Murilo, que acertou a trave, mas não conseguiu inaugurar o placar.

"Buscamos até o final. Vimos que poderíamos ter saído com a vitória, sim. Conseguimos impor nosso jogo e isso que queremos e é para isso que trabalhamos. Independente contra quem jogar, de buscar ser o Palmeiras, ser agressivo, defensivamente sólidos. Hoje conseguimos ter a baliza a zero, mas não fomos eficazes ali na frente", avaliou Felipe Anderson.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Al-Ahly, pela segunda rodada. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), novamente no MetLife Stadium.