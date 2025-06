Ex-palmeirense marca, mas Boca cede empate ao Benfica no Mundial

Nesta segunda-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, o Boca Juniors estreiou na Copa do Mundo de Clubes com empate contra o Benfica em 2 a 2. Os gols dos argentinos foram marcados por Miguel Merentiel, ex-Palmeiras, e Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG. De pênalti, Di Maria foi quem descontou para a equipe portuguesa, e Otamendí deixou tudo igual.

Desta maneira, o Boca Juniors larga na segunda colocação do Grupo C, com um ponto, mesma pontuação do Benfica, que, por sua vez, é o terceiro colocado. O Bayern, que tem três pontos é o líder, e o Auckland City, da Nova Zelândia é o lanterna.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, a equipe argentina enfrenta o Bayern de Munique, neste sábado, às 22h (de Brasília). A bola rola no Hard Rock Stadium, em Miami. Já os portugueses, no mesmo dia, mas às 13h, medem forças diante do Auckland City, da Nova Zelândia, no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Os gols

O Boca Juniors inaugurou o marcador em Miami aos 20 minutos do primeiro tempo. Lautaro Blanco, pela esquerda do campo de ataque, dirblou Florentino Luís, passando a bola por entre suas pernas, e cruzou para Merentiel. O ex-palmeiras, na pequena área, deu um sutil toque para estufar as redes de Trubin.

Aos 26 minutos, o time sul-americano ampliou. Em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque, a bola foi alçada para a área e Ayrton Costa ajeitou, de cabeça, para Rodrigo Battaglia, que completou com outro cabeceio para o gol.

Aos 47, ainda na primeira etapa, o Benfica dimiuiu de pênalti, com Di Maria, que deslocou Marchesín. A penalidade foi assinalada após uma falta de Laurato Blanco em Otamendí. Por reclamação, já no banco de reservas, Ander Herrera foi expulso por reclamação.

Na etapa final, aos 27 minutos, o time português ficou com um a menos. Isso porque Belloti acertou a cabeça de Ayrton Costa em uma disputa pela bola no ataque e, após revisão no VAR, recebeu o cartão vermelho.

Aos 38, mesmo com um a menos, o Benfica empatou. Kokçu, em escanteio pela direita, cruzou para a área e Otamendí desvincilhou-se da marcação de Ayrton Costa para cabecear firme, vencendo Marchesín.

Pouco depois, aos 43, Figal, do Boca Juniors, fez falta dura e recebeu o cartão vermelho diretamente.