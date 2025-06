Estupidez assumida e treta com engenheiros: as frases do GP do Canadá de F1

George Russell venceu pela primeira vez na temporada no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, mas longe da liderança tranquila do britânico, a corrida reservou treta entre pilotos e engenheiros pelo rádio, além de uma "estupidez" que custou caro a Lando Norris a quatro voltas do fim. Confira as frases do GP:

Estupidez de Norris

A quatro voltas do fim da corrida, Lando Norris tentou ultrapassar Oscar Piastri em duelo que valia a quarta colocação da corrida, mas bateu contra o muro na reta dos boxes. O britânico chegou a ultrapassar antes da reta, mas levou o 'X' do australiano. Quando tentou novamente a ultrapassagem, colocou o carro onde não havia espaço, bateu no muro e saiu da corrida. Ele assumiu a culpa pelo erro.

Desculpe. Foi tudo minha culpa. Infelizmente. Desculpe, fui estúpido.

Lando Norris

A decisão custou caro a Norris, já que Oscar Piastri aumentou a vantagem na liderança do campeonato em 12 pontos com o quarto lugar. Agora, o australiano soma 198 contra 176 de Norris, Verstappen é o terceiro com 155.

Treta no rádio

Alex Albon, da Williams, protagonizou duas discussões com seu engenheiro pelo rádio. Na primeira, no começo do corrida, ele se recusou a ir para os boxes e, na mesma volta, acabou ultrapassado por Bortoleto e Alonso. Já no fim, novamente se estranhou com o engenheiro.

Realmente não entendo por que vocês não me escutam. Isso realmente me incomoda.

Alex Albon

Leclerc também foi outro a discutir com seu engenheiro. O piloto da Ferrari foi avisado que iria para o plano B e opinou sobre utilizar o plano C. Depois, voltou a questionar a decisão da escuderia.

Por que nós paramos? Eu falei que meus pneus estavam bons.

Charles Leclerc

Alonso poucas ideias

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, também deu 'no meio' da sua equipe, a Aston Martin. Pelo rádio, o engenheiro pediu que ele entrasse mais gentilmente em determinadas curvas.