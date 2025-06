Enquete: torcida do Santos aprova começo do trabalho de Cleber Xavier no comando da equipe

Contratado no final de abril para substituir Pedro Caixinha, Cleber Xavier vive sua primeira experiência como técnico no comando do Santos. O treinador já comandou o Santos em oito partidas e tem 28,5% de aproveitamento em todas as competições.

A Gazeta Esportiva promoveu uma enquete com torcedores santistas que aprovaram o começo de Cleber Xavier na equipe. Dentre os votantes, 40,66% avaliaram o trabalho como bom, enquanto outros 9,21% consideraram muito bom.

Além disso, 33,76% dos participantes disseram que o desempenho do Santos com o treinador foi regular. Por outro lado, 12,02% avaliaram o trabalho como ruim e outros 4,35% ainda consideraram o começo de Cleber Xavier como muito ruim.

A comemoração em campo depois dos 3 pontos importantíssimos. VAMOS, SANTOS! pic.twitter.com/Yd7Lk7TsfG ? Santos FC (@SantosFC) June 14, 2025

Em oito jogos com Cleber Xavier, o Santos tem quatro derrotas, dois empates e duas vitórias. Foram dois compromissos pela Copa do Brasil e seis rodadas do Campeonato Brasileiro. O time ainda sofreu seis gols e marcou cinco.

O treinador estreou no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB. Na Vila Belmiro, o Peixe empatou em 1 a 1 com a equipe alagoana, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes do jogo de volta, o time enfrentou Grêmio, Ceará e Corinthians pelo Brasileirão. Os comandados de Cleber Xavier perderam para o Tricolor Gaúcho (1 a 0) e o Timão (1 a 0), e empataram com o Vozão (0 a 0).

Na partida de volta pela Copa do Brasil, após empate sem gols no tempo normal, o Santos foi eliminado nos pênaltis. Desde a eliminação, Xavier conquistou duas vitórias em três jogos. O Alvinegro venceu o Vitória (1 a 0) e perdeu para o Botafogo (1 a 0).

Na última quinta-feira, o Santos venceu o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, no Castelão e saiu da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 15ª posição, com 11 pontos conquistados.

Com a pausa para o Mundial de Clubes, a equipe do técnico Cleber Xavier volta a campo em aproximadamente um mês, quando enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A data ainda não foi confirmada.