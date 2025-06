Em temporada artilheira, ex-Vasco reencontra Flamengo no Mundial

Vivendo a melhor fase da carreira, Yan Sasse se prepara para um reencontro especial no Mundial de Clubes. Atual camisa 10 do Espérance, da Tunísia, o atacante brasileiro enfrentará o Flamengo na estreia de sua equipe na competição internacional ? justamente o clube que frustrou um dos momentos mais marcantes de sua passagem pelo futebol brasileiro.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Yan chegou ao Vasco por empréstimo em 2018. Em São Januário, disputou 18 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Um desses gols, inclusive, foi decisivo: o atacante balançou as redes na semifinal do Campeonato Carioca, selando a vitória por 2 a 1 sobre o Bangu e classificando o Cruzmaltino para a final. O título, no entanto, escapou para o rival Flamengo, que venceu a decisão.

Desde então, Yan acumulou passagens por diferentes mercados. Atuou no futebol turco pelo Caykur Rizespor, vestiu a camisa do América-MG e teve experiência na Oceania, defendendo o Wellington Phoenix, da Nova Zelândia. Em 2023, chegou ao Espérance e rapidamente ganhou protagonismo.

Na temporada 2024/25, o atacante vive sua fase mais artilheira: são 15 gols em 38 partidas, números que o consolidaram como uma das principais peças ofensivas da equipe tunisiana.

O confronto entre Espérance e Flamengo, no entanto, é apenas o início de uma missão desafiadora para ambos no Grupo D do Mundial de Clubes. Além dos dois, a chave conta ainda com Chelsea e Los Angeles FC.