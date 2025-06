Em meio à oscilação, São Paulo vive contraste defensivo na temporada

O São Paulo vive um momento de oscilação na temporada. Pressionado pelos maus resultados, o time sofreu mais uma derrota na última quinta-feira, por 3 a 1, para o Vasco, no Morumbis.

O resultado marcou a nona vez nas últimas dez partidas em casa que o Tricolor foi vazado. A única exceção aconteceu durante o empate com o Fortaleza, no início de maio, pelo Campeonato Brasileiro. No período, a equipe paulista tomou 13 gols.

Em contraste, nos últimos dez jogos como visitante, o São Paulo não foi vazado quatro vezes. No recorte, o clube levou apenas sete tentos.

A pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa pode ser uma oportunidade para que o técnico Luis Zubeldía possa corrigir os problemas defensivos apresentados pelo Tricolor recentemente.

A equipe vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. O próximo adversário do São Paulo é o Flamengo, no Maracanã. A data e horário ainda serão definidos pela CBF.