'Em construção': como Bernardinho avalia primeira semana da Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Bernardinho avaliou de forma positiva a primeira semana da seleção brasileira masculina na Liga das Nações de vôlei. O treinador, porém, salientou que, em meio à renovação, o time ainda está "em construção".

O Brasil fechou a etapa no Maracanãzinho com três vitórias, sobre sobre Irã, Ucrânia e Eslovênia, e uma derrota, para Cuba.

Acho que foi positivo, com uma base em construção. A partir disso, vamos alinhando as peças, Sempre importante para jogadores que nunca sentiram esse clima, de uma certa maneira, essa pressão. O que queremos ver é a vontade de fazer, a determinação em todas as bolas. O bacana é isso, não dar nada como perdido. O teste é o primeiro passo no processo, e achei positivo, mas temos muito a fazer, a melhorar. Muitas falhas ainda. E que bom, se não tiver falhas, chegamos ao limite. Então agora é o nosso trabalho: fazer com que essas falhas diminuam cada vez mais.

Bernardinho

Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024 o Brasil deixou de contar com nomes de peso na seleção, como o levantador Bruninho, o central Lucão, o ponteiro Leal e o líbero Thales.

Saímos com 9 pontos, saímos bem. Essa vitória [sobre e Eslovênia] é importante pensando na China [fase final da Liga das Nações]. Queremos chegar na China. Sabemos que a próxima etapa é muito difícil. Então, temos de pontuar o máximo possível para levar essa equipe à fase final. É seguir trabalhando.

"Agora é relaxar nesses dois dias de folga, voltar a treinar e partir para Chicago, onde vamos ter pedreiras, como Polônia e Itália. Faz parte do processo de crescimento do time. Eles nunca tinham jogado numa atmosfera como essa aqui no Maracanãzinho, mas responderam bem, com vontade, determinação", completou.