Em clima de despedida, Gerson e Flamengo encaram o Espérance na estreia da Copa do Mundo de clubes

Nesta segunda-feira, o Flamengo finalmente estreia na Copa do Mundo de clubes. O Rubro-Negro encara o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada da competição, que deve ser a última de Gerson com a camisa do Mengão. O volante, que teria acordo com o Zenit-RUS, iria a campo em clima de despedida.

Após ser abordado pelo clube russo, Gerson teria aceitado a proposta para deixar o Flamengo. A pedido do volante, o Zenit iria pagar a multa rescisória do jogador após a Copa do Mundo de clubes. O valor da cláusula é de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões na cotação atual).

Filipe Luís não reconhece saída

Por sua vez, o técnico Filipe Luís se esquivou das perguntas e não reconheceu a saída de Gerson. O comandante do Flamengo afirmou que o volante é um dos líderes do elenco e peça importante para a Copa do Mundo de clubes.

"Gerson é jogador do Flamengo e, até o momento, nada diz o contrário. Ele é líder dos companheiros. Foi e é muito importante para a gente. Nada mudou. Absolutamente nada. Tudo o que aconteceu", disse Filipe.

"Conversei com ele (Gerson) privadamente. Continua sendo o mesmo atleta. Como disse o Boto, até que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada", completou o treinador.

Somando suas duas passagens pelo Flamengo, Gerson possui 250 jogos, com 18 gols marcados e 35 assistências.