Di María reclama de árbitro após Boca x Benfica: 'Permitiu muitas porradas'

Ángel Di María deixou o empate do Benfica com o Boca Juniors por 2 a 2, hoje, no Mundial, irritado com a arbitragem. O argentino não gostou como o mexicano César Ramos conduziu o duelo, que teve catimba e duas expulsões.

Tentamos ganhar o jogo, sabemos como jogam os argentinos, como tínhamos de jogar. Nos faltou um pouco mais no primeiro tempo, melhoramos no segundo tempo [...] Creio que o árbitro permitiu muitas porradas, podia ter mostrado mais amarelos no início. Podia ter sido um jogo mais bonito mas foi disputado. Di María, ao DAZN

Jogo quente e empate emocionante

Benfica e Boca Juniors fizeram um jogo muito quente em Miami. A equipe argentina abriu 2 a 0, viu Di María descontar ainda no primeiro tempo e começou a catimbar.

A catimba surtiu efeito, e Belotti foi expulso após dar uma solada em Costa. Mesmo com um a menos, o Benfica empatou com Otamendi nos minutos finais e, depois, viu Figal, do Boca, ser expulso por entrada dura em Florentino.

O resultado deixou as equipes igualadas em pontos no grupo C, mas com o Benfica na frente, em segundo. A equipe portuguesa levou três cartões no jogo, enquanto o Boca tomou quatro. O Bayern lidera, e o Auckland é o último.