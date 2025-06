De olho no title shot, Rose Namajunas elege Natália Silva como alvo no UFC

A vitória sobre Miranda Maverick na 'co-luta principal' do UFC Atlanta, no último sábado (14), parece ter renovado as esperanças de Rose Namajunas. E em busca do melhor caminho rumo a um 'title shot' na divisão dos moscas (57 kg), a ex-campeã peso-palha (52 kg) já analisa novas opções de adversárias para a próxima rodada.

Sétima colocada no ranking peso-mosca do Ultimate, Rose citou duas atletas do top 3 como seus principais alvos para seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo: a brasileira Natália Silva e a ex-campeã da categoria Alexa Grasso. Entre as duas, aparentemente, 'Thug' - como a americana é conhecida - parece dar preferência a um combate contra a mexicana, por considerar que seu jogo é, em teoria, "menos complicado" de enfrentar.

"Tem Natália (Silva), tem Alexa Grasso. Qualquer uma que estiver no top 5, isso seria incrível. Se algo maluco acontecer e eu merecer um title shot, eu adoraria isso também, mas eu quero ser merecedora. Acho que Alexa Grasso, provavelmente, seria um pouco melhor para mim em termos de estilo (de luta). Eu acho que (com) a Natália, a velocidade dela é muito complicado, e ela consegue mantê-la por muito tempo. Ela seria uma luta um pouco mais complicada. Eu diria que me inclino mais para Alexa ser um confronto um pouco melhor para mim, mas Natália, eu também acho que encaixa bem (o jogo). Só tenho que ser muito esperta e ter um bom plano de jogo para ela", analisou Namajunas.

Ex-rival pode ajudar

Uma antiga rival de Rose dos tempos do peso-palha pode acabar ajudando nos seus planos. Isso porque caso Zhang Weili, que perdeu duas vezes para Namajunas na divisão até 52 kg, suba de categoria para desafiar a campeã dos moscas Valentina Shevchenko, a brasileira Natália Silva - líder do ranking até 57 kg - pode ficar sem adversária, e Rose vira uma opção.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok