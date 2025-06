De olho em estreia na Copa do Mundo de clubes, Fluminense tem bom retrospecto contra europeus; veja números

A estreia do Fluminense na Copa do Mundo de clubes está perto de acontecer. Nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), o Tricolor Carioca encara o Borussia Dortmund e, para esta partida, se agarra em seu ótimo retrospecto contra times europeus: São 35 jogos, com 18 vitórias dos cariocas, sete empates e dez derrotas.

Os dois primeiros confrontos contra um europeu foram em 1928. O Fluminense venceu o Sporting duas vezes, por 4 a 2 e outra por 3 a 1. Um dos principais encontros do Tricolor contra um time do velho continente foi em 1984, quando enfrentou o Barcelona pelo Troféu Transatlântico, que marcou a despedida de Diego Maradona do clube espanhol. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Apesar do bom retrospecto, o Flu não vai bem contra equipes alemãs. Foram quatro partidas, com três derrotas e uma vitória. Contra o Bayern de Munique, o Tricolor venceu em 1976 por 1 a 0, mas perdeu pelo mesmo placar em 1986. Em 2015, por dois amistosos de pré-temporada, o Fluminense foi derrotado pelo Colônia e pelo Bayer Leverkusen, por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.

Único jogo oficial

Por fim, o único jogo oficial da lista foi na final do Mundial de Clubes de 2023, quando o Fluminense foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0 na grande final, realizada na Arábia Saudita.