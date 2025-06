Refém da chuva? Palmeirenses e Porto reclamam de gramado de palco da final

O recém-instalado gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, foi alvo de críticas dos treinadores e também de jogadores de Palmeiras e Porto após o empate sem gols de ontem. O estádio da estreia do Alviverde é também o que sediará a final da Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

Palmeirenses reclamaram da secura do campo e agradeceram à chuva. Tanto Abel Ferreira quanto Estêvão disseram que o palco poderia ter sido mais irrigado e que estava deixando o jogo mais lento, mas que a questão foi resolvida depois que começou a chover. As declarações foram compiladas pelo The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times.

No começo, o campo estava seco. Não sei quem é o santo padroeiro da chuva, mas depois que choveu, conseguimos jogar nosso jogo.

Abel Ferreira

Estêvão, do Palmeiras, durante estreia no Mundia, contra o Porto Imagem: Jeenah Moon/Reuters

Acho que o campo deveria ter sido um pouco mais irrigado, pois a bola estava um pouco lenta, o que atrapalha no ritmo do jogo. Foi tanto para nós quanto para o Porto. À medida que o jogo avançava, choveu, o que fez com que o jogo rolasse um pouco mais rápido.

Estêvão

O treinador e um atleta do Porto também tiveram queixas sobre o gramado. O zagueiro Zé Pedro afirmou que o campo "poderia estar melhor", enquanto o técnico Martin Anselmi fez coro à dificuldade em acelerar o ritmo da partida.

Poderia estar melhor.

Zé Pedro

Sinto que o campo nos tornou um pouco imprecisos. Isso aconteceu principalmente quando queríamos acelerar o jogo. Houve alguns erros [como resultado], mas o gramado é o mesmo para os dois times. Tivemos que nos adaptar.

Martin Anselmi

O elenco alviverde está acostumado a jogar em superfície bastante irrigada. O sintético do Allianz Parque é regado frequentemente antes de a bola rolar e também durante a pausa do intervalo.

MetLife Stadium recebeu Palmeiras x Porto, jogo do Mundial Imagem: REUTERS/Mike Segar

O novo gramado do estádio já havia gerado preocupação em ambos os times antes de a bola rolar. Os dois treinadores comentaram a questão nas coletivas prévias à partida.

O MetLife receberá tanto as semifinais quanto a final do Mundial. Ao todo, serão mais oito jogos na casa dos rivais New York Jets e New York Giantes, da NFL.

Gramado como 'protagonista'

O MetLife Stadium, que costuma sediar partidas de futebol americano, passou por uma transformação nos últimos meses. As dimensões, por exemplo, precisaram ser ampliadas, já que a Fifa determina um campo de 105m x 68m em duelos oficiais, bem mais do que o praticado no principal esporte dos EUA.

O gramado também teve grama trocada: de sintética para natural. As obras começaram em fevereiro e terminaram nas vésperas do início do torneio.

