Crespo pode fazer mais com o São Paulo do que Zubeldía? Colunistas debatem

No mesmo dia em que anunciou a saída de Luis Zubeldía do cargo de treinador, o São Paulo acertou a contratação de outro técnico argentino: Hernán Crespo. No UOL News, Alicia Klein e Luis Rosa debateram se o novo comandante pode melhorar o time tricolor.

Esta será a segunda passagem de Crespo como treinador do São Paulo. Na primeira, em 2021, ele fez 53 jogos e foi campeão paulista.

Rosa: Crespo foi provado

O Crespo se provou naquele Campeonato Paulista, em 2021, em que ele venceu o Palmeiras. Eu gosto muito como ele monta as equipes

Luis Rosa

Alicia: Dificilmente troca surtirá efeito

Mais uma troca dessa ciranda eterna de treinadores que dificilmente vai surtir um efeito e trazer um resultado muito melhor para o São Paulo do que o Zubeldía vinha conseguindo. De fato, é um elenco muito curto, que continua sofrendo com lesões. E ele não conseguiu fazer o time render em todos os campeonatos ao mesmo tempo.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.