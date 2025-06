Corinthians tem interesse em lateral direito que estava no Farense, de Portugal

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do lateral direito David Pastor. O jogador estava no Farense, clube que foi rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Português.

Pastor, de 25 anos, tinha contrato com o Farense até junho de 2027, mas deixou o clube em razão de desentendimentos com a diretoria portuguesa. Ele mesmo fez uma publicação em suas redes sociais no último domingo para informar que não vestiria mais a camisa da equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Pastor (@d.pastor0)

O brasileiro iniciou sua carreira profissional no Londrina e também passou pela Ferroviária antes de desembarcar na Europa, mais especificamente em Portugal, onde defendeu Leixões, Portimonense e o Farense.

O interesse do Corinthians por David Pastor foi noticiado primeiramente pelo jornal A Bola e confirmado pela Gazeta Esportiva.

Pastor, além de lateral, também pode atuar mais avançado, como um ala pelo lado direito. Conhecido pela força ofensiva, ele disputou 34 partidas na última temporada, tendo distribuído duas assistências. Os números são do site ogol, especializado em estatísticas de futebol.

Atualmente, o Corinthians conta com dois laterais direitos de origem em seu elenco: o titular Matheuzinho e o reserva Léo Mana. O zagueiro equatoriano Félix Torres também já foi improvisado no setor.

Além de Pastor, o Timão também negocia com o lateral direito Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior.