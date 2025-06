Corinthians convoca sócios a cadastrarem biometria facial; veja como fazer

O Corinthians emitiu nesta segunda-feira uma nota oficial convocando todos os membros do programa de sócios-torcedores do clube, o Fiel Torcedor, a cadastrarem suas respectivas biometrias faciais.

A tecnologia passou a ser obrigatória em todos os estádios do Brasil com capacidade superior a 20 mil pessoas a desde o dia 14 de junho, como determina o Artigo 148 da Lei Geral do Esporte (14.597/2023). O recurso, entretanto, ainda não foi instalado na Neo Química Arena.

De acordo com o Corinthians, a partir da próxima abertura de venda de ingressos, a compra estará atrelada à face do titular do CPF cadastrado. Ou seja, somente quem tiver a biometria facial previamente coletada no site do Fiel Torcedor poderá adquirir os bilhetes.

Portanto, não será mais possível a compra de entradas para um terceiro sem que a pessoa também esteja com a biometria cadastrada. Os sócios-torcedores devem realizar o processo através do site www.fieltorcedor.com.br.

? Atenção, Fiel! ? A partir da próxima rodada, a biometria facial será obrigatória para entrar na Neo Química Arena nos jogos do Corinthians. ?? Faça o seu cadastro, complete os seus dados e prepare-se para viver essa nova experiência no estádio. ?? https://t.co/SuK7FvARbo pic.twitter.com/aVva6TELc5 ? Corinthians (@Corinthians) June 16, 2025

A nota divulgada pelo Corinthians ainda confirma a LigaTech como responsável pelo "projeto de controle de acesso por reconhecimento facial", como adiantou a Gazeta Esportiva. No início do mês, o clube anunciou a rescisão amigável do contrato com a Bepass, empresa contratada pela gestão Augusto Melo para realizar o serviço.

Veja abaixo, na íntegra, a nota divulgada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista, seguindo a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que determina a utilização da tecnologia da biometria como requisito para acesso aos estádios de futebol no Brasil, informa que o procedimento de reconhecimento facial será adotado para jogos do Alvinegro como mandante a partir da próxima partida na Neo Química Arena e em outros estádios que possam comportar público acima de 20 mil pessoas.

Na próxima abertura de venda de ingressos, a compra estará atrelada à face do titular do CPF cadastrado. Ou seja, somente quem tiver a biometria facial previamente cadastrada no site do Fiel Torcedor poderá adquirir os ingressos. Não será mais possível a compra para um terceiro sem que a pessoa também esteja com a biometria cadastrada.

O projeto de controle de acesso por reconhecimento facial é realizado em parceria com a Ligatech integrada à plataforma do Fiel Torcedor e ao sistema de vendas de ingressos da Onefan.

A tecnologia vem para reforçar a segurança dos torcedores, garantir um acesso mais ágil e seguro aos estádios e coibir práticas de uso indevido de ingressos por terceiros e, consequentemente, combater com mais eficiência o cambismo."