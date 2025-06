Com Alisson na torcida, Náutico vence o Maringá e se aproxima do G8 da Série C

O Náutico venceu o Maringá por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela nona rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio dos Aflitos. Igor Pereira e Patrick Allan balançaram as redes para os mandantes, enquanto Edison Negueba descontou para os visitantes.

A partida contou com um torcedor especial. O goleiro Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira, marcou presença nos Aflitos para acompanhar seu irmão Muriel, arqueiro do Náutico.

Com o resultado, o Timbu pulou para a nona colocação, com 12 pontos, um atrás do Maringá, que abre o G8 da competição. Já a equipe paranaense ocupa o sétimo lugar, com 13 unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série C, o Náutico encara o Tombense, no dia 29. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida. Do outro lado, o Maringá enfrenta a Ponte Preta, às 19h30 do dia 28, no Estádio Willie Davids.

O jogo

O Timbu abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Igor Pereira entrou na área e finalizou cruzado para o fundo das redes.

Já aos 28, Patrick Allan recebeu passe de Kelvin e chutou rasteiro para aumentar a vantagem no marcador.

O Maringá descontou aos 16 minutos da etapa complementar. De pênalti, Edison Negueba deslocou o goleiro e estufou a rede adversária.

Confira o outro resultado pela Série C nesta segunda-feira:

CSA 2 x 0 Floresta