Chelsea x Los Angeles FC no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Chelsea e Los Angeles FC entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Chelsea e Los Angeles FC estão no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo e Espérance completam a chave.

O Chelsea garantiu vaga no torneio por ter conquistado a Champions League 2020-21. O time inglês aposta em uma geração promissora, com destaque para Cole Palmer.

Já o Los Angeles FC avançou ao Mundial após vencer o América do México no play-in. A equipe norte-americana substitui o León, campeão continental em 2023, mas impedido de disputar o torneio por pertencer ao mesmo grupo empresarial do Pachuca, que está no Grupo H.

Chelsea x Los Angeles FC -- Copa do Mundo de Clubes