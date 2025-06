Chelsea leva susto, mas confirma favoritismo e bate LAFC pelo grupo do Fla

O Chelsea levou alguns sustos, mas venceu o Los Angeles FC nesta segunda-feira por 2 a 0, em confronto pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025. A partida foi pelo grupo D, também de Flamengo e Espérance, da Tunísia.

Os gols do duelo foram marcados por Pedro Neto e Enzo Fernández. Com a vitória, o Chelsea conquistou seus primeiros três pontos, enquanto o Los Angeles segue sem pontos conquistados e -2 no saldo de gols. Flamengo e Espérance (TUN) duelam pelo mesmo grupo também nesta segunda, às 22h (de Brasília).

A equipes dos Estados Unidos melhorou no segundo tempo e criou boas oportunidades, que causaram perigo ao gol do Chelsea. Os ingleses souberam assegurar o placar e ampliaram na reta final.

As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira: o Flamengo enfrenta os ingleses às 15h, enquanto o LAFC enfrenta a equipe da Tunísia, às 19h.

Como foi o jogo

O Chelsea bateu o LAFC com tranquilidade na primeira etapa, apesar de criar poucas oportunidades de gol. Com 34 minutos da partida, os Blues abriram o placar com golaço do português Pedro Neto. Além do tento marcado pelos ingleses, a equipe finalizou por mais uma outra vez, em chute de Madueke que parou em Lloris. Os norte-americanos somaram apenas 34% de posse de bola.

O LAFC melhorou no segundo tempo e até criou boas jogadas, mas o Chelsea manteve a vitória e a ampliou no final. O elenco inglês fez quatro substituições ao longo da partida para melhorar o ritmo da partida, mas viu os norte-americanos subirem de nível nos 45 minutos finais. O Los Angeles deu alguns sustos, mas não conseguiu balançar as redes. Os Blues ainda fizeram o segundo na reta final, com Enzo Fernández.

Gols e destaques

Lloris evitou gol de Madueke. O atacante arrancou pela ala esquerda e finalizou cara a cara com o goleiro francês, que fez boa defesa e salvou o LAFC.

Pedro Neto fez pelo Chelsea! Nicolas Jackson encontrou o atacante atrás da marcação na ponta direita e acionou o português em velocidade. O camisa 7 deu um corte para a esquerda, deixou o marcador no chão e finalizou no lado direito do goleiro Lloris, para colocar os ingleses na frente, aos 34 minutos.

Martínez quase empatou em duas oportunidades seguidas. O atleta do LAFC finalizou de fora da área na primeira oportunidade, mas a bola desviou em Giroud no meio do caminho. Na segunda, venceu a marcação de Cucurella e, na hora de finalizar, acabou chutando para fora.

Nicolas Jackson ficou perto de ampliar. O atacante recebeu cruzamento quase na pequena área e cabeceou, mas um desvio na marcação salvou o LAFC.

Sánchez salvou o Chelsea. Bouanga invadiu a grande área e venceu Pedro Neto na marcação. Na finalização, o goleiro da equipe inglesa fez defesa de futsal e tirou empate dos norte-americanos.

Enzo Fernández marcou o segundo! O argentino recebeu belo passe na grande área de Delap, dominou e finalizou no lado esquerdo de Lloris, sem chance para o goleiro francês, aos 35 minutos da etapa final.

Ficha técnica

Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC

Competição: 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, EUA

Data e hora: 16 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Gols: Pedro Neto, aos 34'/1ºT, Enzo Fernández, aos 35'/2ºT

Amarelos: Martínez e Palencia (LAFC); Reece James, Adarabioyo e Cucurella (Chelsea)

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James (Malo Gusto), Tosin Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Lavia (Enzo Fernández), Caicedo (Essugo) e Palmer (Nkunku); Pedro Neto, Madueke (George) e Nicolas Jackson (Liam Delap). Técnico: Enzo Maresca

Los Angeles FC: Lloris; Sergi Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Tillman (Yeboah), Igor Jesus (Amaya) e Delgado (Marlon); Ordaz (David Martínez), Ebobisse (Giroud) e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo