Chelsea bate Los Angeles e estreia com vitória pelo grupo do Flamengo

Pela primeira partida do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea bateu o Los Angeles FC por 2 a 0, nesta segunda-feira. Pedro Neto e Enzo Fernández anotaram pelos ingleses no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Assim, o Chelsea larga na liderança da chave, com três pontos. Zerada, a equipe norte-americana ocupa a quarta colocação. Outros integrantes do grupo, Flamengo e Espérance duelam ainda nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília).

A próxima rodada do grupo D será na sexta. O Chelsea enfrenta o Flamengo às 15h, no Lincoln Financial Field. Já o Los Angeles FC encara o Espérance no Geodis Park, às 19h.

Os gols do jogo

Aos 34 minutos da primeira etapa, Jackson enfiou a bola para Pedro Neto em jogada de contra-ataque. O português arrancou, entrou na área e driblou o lateral Hollingshead. Em seguida, bateu de esquerda para inaugurar o marcador.

Já aos 35 minutos da etapa complementar, Delap recebeu pela direita e cruzou na marca do pênalti para Enzo Fernández, que dominou e empurrou para o fundo das redes.