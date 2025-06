Chapecoense vence a Ferroviária e se aproxima do G4 na Série B

A Chapecoense venceu a Ferroviária por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Marcinho foi o autor dos dois gols da equipe da casa, enquanto Juninho descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Chape subiu para a sétima posição, com 19 pontos, dois atrás do quarto colocado Coritiba. Do outro lado, a Locomotiva caiu para o 14º lugar, com 15 unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série B, a Chapecoense encara o Botafogo-SP, nesta sexta-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena NicNet. Já a Ferroviária enfrenta o CRB, às 20h30 do sábado, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

?????????????????! A Chapecoense vence a Ferroviária dentro de casa pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Verdão chega a 19 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro! Vamos por mais, Chape! ??? ?? Marcinho (2x)

? Mailton (2x) ? Agenda: A Chapecoense... pic.twitter.com/4xeXgK0VgO ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 16, 2025

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Marcinho recebeu passe de Maílton, passou pela marcação e finalizou cruzado para estufar a rede adversária.

Já aos sete minutos da etapa complementar, Maílton cruzou para Marcinho, que cabeceou para o fundo da meta e aumentou a vantagem.

A Ferroviária descontou com Juninho, aos 37. O atacante aproveitou rebote do goleiro Léo Vieira e apenas completou para o fundo do gol.