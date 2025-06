Chapecoense busca reabilitação e conta com o apoio da torcida diante da Ferroviária

Em confronto direto por posições na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense e Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira, às 19h, na Arena Condá, pela 12ª rodada da competição. As equipes vivem momentos distintos, mas compartilham o mesmo objetivo: voltar à briga pelo G-4 e ganhar fôlego na luta por uma vaga no acesso.

A Chapecoense entra em campo pressionada após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, fora de casa, que a deixou com 16 pontos e fora da zona de classificação. Com a força da Arena Condá e o apoio da torcida, o time catarinense busca reencontrar o caminho das vitórias. A missão não será fácil diante de um adversário direto na tabela e com moral renovada.

Do outro lado, a Ferroviária tenta embalar. A equipe paulista vinha de uma sequência negativa, mas conseguiu importante vitória na última rodada ao bater o América-MG por 2 a 1. Com 15 pontos, apenas um a menos que a Chape, o time de Araraquara sabe que um novo triunfo pode colocá-lo entre os primeiros colocados. Este será o primeiro confronto oficial entre os dois clubes.

O técnico Gilmar Dal Pozzo precisará lidar com desfalques na defesa do time catarinense. O zagueiro João Paulo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, mesmo que estivesse apto, não poderia atuar por conta de cláusula contratual - o defensor pertence justamente à Ferroviária. Bruno Leonardo, capitão da equipe, está em fase de transição após lesão e ainda é dúvida. Caso não reúna condições, Jhonnathan deve ser mantido na zaga.

A principal novidade entre os relacionados da Chapecoense pode estar no ataque. Reforços recém-chegados, Perotti - de volta ao clube após passagem pelo futebol polonês - e Neto Pessoa, vindo do Criciúma, treinam com o grupo e podem aparecer no banco.

A Ferroviária, sob o comando de Vinícius Bergantin, também chega com mudanças. Lucas Rodrigues volta de suspensão e reassume a lateral direita, mas Eric Melo, do lado oposto, está suspenso - Edson Lucas será o substituto.

O atacante Quirino, expulso na última rodada, é desfalque, e Carlão segue como a principal referência ofensiva do time grená. "A Série B é sempre equilibrada, nunca tem jogo fácil. Temos que manter o equilíbrio ao máximo", alertou o goleiro Denis Júnior.