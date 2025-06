CBF detalha tabela do Brasileiro com jogos no dia da final do Mundial; veja

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde de hoje (16), a tabela da 13ª a 18ª rodada do Brasileiro. Haverá partidas no torneio no dia previsto para a decisão da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

A 13ª rodada será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de julho. A final da Copa do Mundo de Clubes está marcada para o dia 13.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras podem ter jogos adiados. Os quatro clubes estão nos Estados Unidos para a competição organizada pela Fifa.

Os jogos que têm esses times estão como "a definir". O Flamengo enfrenta o São Paulo, no Maracanã, enquanto o Botafogo encara o Vasco, no Mané Garrincha. O Palmeiras tem o clássico com o Santos, na Vila, e o Fluminense tem pela frente o Mirassol, fora de casa.

Veja a tabela

13ª rodada



12/07- 16h30 - Internacional RS x Vitória

12/07 - 21h - Bahia x Atlético-MG



13/07 - 19h - Corinthians x Red Bull Bragantino

13/07 - 20h30 - Cruzeiro x Grêmio

13/07 - 20h30 - Fortaleza x Ceará



14/07 - 20h - Juventude x Sport



A definir - Flamengo x São Paulo

A definir - Vasco da Gama x Botafogo

A definir - Santos x Palmeiras

A definir - Mirassol x Fluminense

14ª rodada

15/07 - 21h30 - Botafogo x Vitória

16/07 - 19h00 - Palmeiras x Mirassol

16/07 - 19h30 - Ceará x Corinthians

16/07 - 20h - Red Bull Bragantino x São Paulo

16/07 - 21h30 - Santos x Flamengo



17/07 - 19h30 - Fluminense x Cruzeiro



A definir - Atlético-MG x Sport

A definir - Grêmio x Fortaleza

A definir - Bahia x Internacional

A definir - Juventude x Vasco da Gama

15ª rodada

19/07 - 16h - Fortaleza x Bahia

19/07 - 17h30 - Vasco da Gama x Grêmio

19/07 - 18h30 - Mirassol x Santos

19/07 - 18h30 - Vitória x Red Bull Bragantino

19/07 - 21h - São Paulo x Corinthians



20/07 - 11h Internacional x Ceará

20/07 - 16h Cruzeiro x Juventude

20/07 - 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG

20/07 - 17h30 - Sport x Botafogo

20/07 - 19h30 - Flamengo x Fluminense



16ª rodada



23/07 - 19h - Fluminense x Palmeiras

23/07 - 19h - Ceará x Mirassol

23/07 - 19h30 - Corinthians x Cruzeiro

23/07 - 21h30 - Santos x Internacional

23/07 - 21h30 - Red Bull Bragantino x Flamengo

23/07 - 21h30 - Vitória x Sport



24/07 - 19h - Juventude x São Paulo



A definir - Vasco da Gama x Bahia

A definir - Atlético- MG x Fortaleza

A definir - Grêmio x Botafogo



17ª rodada

26/07 - 18h30 - Botafogo x Corinthians

26/07 - 18h30 - Mirassol x Vitória

26/07 - 18h30 - Fortaleza x Red Bull Bragantino

26/07 - 18h30 - Sport x Santos

26/07 - 21h - Palmeiras x Grêmio



27/07 - 16h - São Paulo x Fluminense

27/07 - 16h - Cruzeiro x Ceará

27/07 - 18h30 Internacional x Vasco da Gama

27/07 - 18h30 - Bahia x Juventude

27/07 - 20h30 - Flamengo x Atlético-MG

18ª rodada

02/08 - 16h - Sport x Bahia

02/08 - 18h30 - Mirassol x Vasco da Gama

02/08 - 21h - Fluminense x Grêmio



03/08 - 16h - Botafogo x Cruzeiro

03/08 - 16h - Corinthians x Fortaleza

03/08 - 18h30 - Atlético-MG x Red Bull Bragantino

03/08 - 18h30 - Ceará x Flamengo

03/08 - 20h30 - Internacional x São Paulo

03/08 - 20h30 - Vitória x Palmeiras



04/08 - 20h - Santos x Juventude