CBF detalha tabela das rodadas 13 a 18 do Campeonato Brasileiro

Na tarde desta segunda-feira, a CBF divulgou a tabela detalha das rodadas 13 a 18 do Campeonato Brasileiro. Todas elas acontecem após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, competição disputada nos Estados Unidos dos dias 14 de junho a 13 de julho.

A 13ª rodada da Série A está prevista para acontecer entre os dias 12, 13 e 14 de julho. As datas e horários das partidas dos clubes que disputam o Mundial (Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense), por sua vez, ainda não foram definidos. Apenas os mandos de campo foram detalhados.

Já a 14ª rodada do Brasileirão tem datas iniciais para os dias 15, 16 e 17 de julho. No entanto, outras quatro partidas também não tiveram os detalhes totalmente definidos: Atlético-MG x Sport, Grêmio x Fortaleza, Bahia x Internacional e Juventude x Vasco. Os clubes à esquerda são os mandantes.

Enquanto isso, a 15ª rodada teve os detalhes de todos os jogos definidos. Nesta rodada, São Paulo e Corinthians se enfrentam no Majestoso. A bola rola no próximo dia 19 de julho (sábado), às 19h (de Brasília), no Morumbis.

A 16ª rodada, por sua vez, está marcada para os dias 23 e 24 de julho. Informações de outros três confrontos ainda serão posteriormente confirmadas pela CBF. São eles: Vasco x Bahia, em São Januário; Atlético-MG x Fortaleza, na Arena MRV; e Grêmio x Botafogo, na Arena do Grêmio.

Depois, a 17ª rodada acontece entre os dias 26 e 27 de julho. No sábado, o Corinthians visita o Botafogo, enquanto o Santos encara o Sport em Pernambuco, e o Palmeiras duela com o Grêmio no Allianz Parque. Já o São Paulo joga no domingo e enfrenta o Fluminense no Morumbis.

Por fim, a última rodada detalhada pela CBF foi a 18ª. Ela está prevista para os dias 2, 3 e 4 de agosto. Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogam no domingo (03/8), enquanto o Santos entra em campo na segunda-feira (04).

Confira os detalhes das rodadas 13 a 18 no Campeonato Brasileiro:

13ª rodada

12/07 (sábado) - Internacional x Vitória, às 16h30, no Estádio Beira-Rio



12/07 - Bahia x Atlético-MG, às 21h, na Arena Fonte Nova



13/07 (domingo) - Corinthians x Red Bull Bragantino, às 19h, na Neo Química Arena



13/07 - Cruzeiro x Grêmio, às 20h30, no Mineirão



13/07 - Fortaleza x Ceará, às 20h30, na Arena Castelão



14/07 (segunda-feira) - Juventude x Sport, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi



A definir - Flamengo x São Paulo, no Maracanã



A definir - Vasco x Botafogo, no Mané Garrincha



A definir - Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro



A definir - Mirassol x Fluminense, no Estádio José Campos Maia

14ª rodada

15/07 (terça-feira) - Botafogo x Vitória, às 21h30, no Nilton Santos



16/07 (quarta-feira) - Palmeiras x Mirassol, às 19h, no Allianz Parque



16/07 - Ceará x Corinthians, às 19h30, na Arena Castelão



16/07 - Red Bull Bragantino x São Paulo, às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques



16/07 - Santos x Flamengo, às 21h30, na Vila Belmiro



17/07 (quinta-feira) - Fluminense x Cruzeiro, às 19h30, no Maracanã



A definir - Atlético-MG x Sport, na Arena MRV



A definir - Grêmio x Fortaleza, na Arena do Grêmio



A definir - Bahia x Internacional, na Arena Fonte Nova



A definir - Juventude x Vasco, no Estádio Alfredo Jaconi

15ª rodada

19/07 (sábado) - Fortaleza x Bahia, às 16h, na Arena Castelão



19/07 - Vasco x Grêmio, às 17h30, em São Januário



19/07 - Mirassol x Santos, às 18h30, no Estádio José Campos Maia



19/07 - Vitória x Red Bull Bragantino, às 18h30, no Barradão



19/07 - São Paulo x Corinthians, às 21h, no Morumbis



20/07 (domingo) - Internacional x Ceará, às 11h, no Beira-Rio



20/07 - Cruzeiro x Juventude, às 16h, no Mineirão



20/07 - Palmeiras x Atlético-MG, às 17h30, no Allianz Parque



20/07 - Sport x Botafogo, às 17h30, na Ilha do Retiro



20/07 - Flamengo x Fluminense, às 19h30, no Maracanã

16ª rodada

23/07 (quarta-feira) - Fluminense x Palmeiras, às 19h, no Maracanã



23/07 - Ceará x Mirassol, às 19h, na Arena Castelão



23/07 - Corinthians x Cruzeiro, às 19h30, na Neo Química Arena



23/07 - Santos x Internacional às 21h30, na Vila Belmiro



23/07 - Red Bull Bragantino x Flamengo, às 21h30, no Cícero de Souza Marques



23/07 - Vitória x Sport, às 21h30, no Barradão



24/07 (quinta-feira) - Juventude x São Paulo, às 19h, no Alfredo Jaconi



A definir - Vasco x Bahia, em São Januário



A definir - Atlético-MG x Fortaleza, na Arena MRV



A definir - Grêmio x Botafogo, na Arena do Grêmio

17ª rodada

26/07 (sábado) - Botafogo x Corinthians, às 18h30, no Nilton Santos



26/07 - Mirassol x Vitória, às 18h30, no Estádio José Campos Maia



26/07 - Sport x Santos, às 18h30, na Ilha do Retiro



26/07 - Fortaleza x Red Bull Bragantino, às 18h30, na Arena Castelão



26/07 - Palmeiras x Grêmio, às 21h, no Allianz Parque



27/07 (domingo) - São Paulo x Fluminense, às 16h, no Morumbis



27/07 - Cruzeiro x Ceará, às 16h, no Mineirão



27/07 - Internacional x Vasco, às 18h30, no Beira-Rio



27/07 - Bahia x Juventude, às 18h30, na Arena Fonte Nova



27/07 - Flamengo x Atlético-MG, às 20h30, na Arena MRV

18ª rodada

02/08 (sábado) - Sport x Bahia, às 16h, na Ilha do Retiro



02/08 - Mirassol x Vasco, às 18h30, no Estádio José Campos Maia



02/08 - Fluminense x Grêmio, às 21h, no Maracanã



03/08 (domingo) - Botafogo x Cruzeiro, às 16h, no Nilton Santos



03/08 - Corinthians x Fortaleza, às 16h, na Neo Química Arena



03/08 - Atlético-MG x Red Bull Bragantino, às 18h30, na Arena MRV



03/08 - Ceará x Flamengo, às 18h30, na Arena Castelão



03/08 - Internacional x São Paulo, às 20h30, no Beira-Rio



03/08 - Vitória x Palmeiras, às 20h30, no Barradão



04/08 (segunda-feira) - Santos x Juventude, às 20h, na Vila Belmiro