CBF define detalhes dos jogos das oitavas da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira os detalhes dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, como data, horário e local. Corinthians, Palmeiras e São Paulo e mais 13 times ainda estão na disputa. Os jogos de ida acontecem nos dias 29, 30 e 31 de julho. Já os duelos de volta acontecerão nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

O duelo que abre as oitavas de final será entre Botafogo e Red Bull Bragantino, em uma terça-feira, dia 29 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já na quarta-feira, dia 30, acontece o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Derby está marcado para às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo de volta será no dia 7 de agosto (quinta-feira), no Allianz Parque, no mesmo horário. O mando de campo também foi definido em sorteio.

O jogo do São Paulo está marcado para o dia 31, quinta-feira. Neste dia, o Tricolor recebe o Athletico-PR, no Morumbis, em São Paulo, a partir das 19h30. A partida de volta está marcada para acontecer no dia 6 de agosto (quarta-feira), na Ligga Arena, em Curitiba.

Veja os detalhes dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

Jogos de ida

29 de julho (terça-feira)

Botafogo x Red Bull Bragantino - Estádio Nilton Santos, às 19h

30 de julho (quarta-feira)

CSA x Vasco - Estádio Rei Pelé, às 19h



Bahia x Retrô - Arena Fonte Nova, às 19h30



Cruzeiro x CRB - Mineirão, às 19h30



Internacional x Fluminense - Estádio Beira-Rio, às 21h30



Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena, às 21h30

31 de julho (quinta-feira)

São Paulo x Athletico-PR - Morumbis, às 19h30



Flamengo x Atlético-MG - Maracanã, às 21h30

Jogos de volta

5 de agosto (terça-feira)

Retrô x Bahia - Arena Pernambuco, às 19h30



Vasco x CSA - São Januário, às 21h30

6 de agosto (quarta-feira)

Red Bull Bragantino x Botafogo - Estádio Cícero de Souza Marques, às 19h



Athletico-PR x São Paulo - Ligga Arena, às 19h30



Atlético-MG x Flamengo - Arena MRV, às 21h30

7 de agosto (quinta-feira)

CRB x Cruzeiro - Estádip Rei Pelé, às 19h30



Fluminense x Internacional - Maracanã, às 21h30



Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque, às 21h30