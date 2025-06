Cano diz que mudou alimentação para se recuperar rapidamente no Flu

A famosa ansiedade antes da estreia nunca foi tão real para um dos jogadores do Fluminense. Se tiver uma chance hoje (15), na primeira partida do time carioca no Mundial de Clubes, Germán Cano não somente irá estrear no torneio. Ele vai encerrar um jejum de mais de um mês sem disputar uma partida.

O que aconteceu

O argentino, que deve começar no banco contra o Borussia Dortmund, se recuperou recentemente de uma lesão no joelho direito. E precisou acelerar sua recuperação para ter condições de jogo nos Estados Unidos. Neste processo intenso de reabilitação, Cano mudou até mesmo sua alimentação.

Estou mais forte, sim. Troquei algumas coisas que antigamente não fazia. E agora comecei a fazer na parte da alimentação, principalmente. Mudei e agora estou comendo outras coisas que me fazem muito bem, como vegetais, legumes, carboidratos e proteínas.

Germán Cano

Inicialmente, seu objetivo com a mudança na alimentação era acelerar a cicatrização do joelho. "Muita coisa que não estava dentro da minha dieta, mas que incluí para acelerar a cicatrização do ligamento, o mais rápido possível. Também estou usando suplementos. Estou fazendo tratamento com uma nutricionista, sendo acompanhado por uma chefe de cozinha. É uma equipe que vem me ajudando muito neste mês para poder ficar forte, para poder ficar 100%".

A aceleração no processo de recuperação tem motivo. Cano vê a participação no repaginado Mundial de Clubes como uma oportunidade única em sua carreira. "É uma oportunidade única porque este torneio acontece só a cada quatro anos. Pessoalmente, para mim, vai ser muito legal porque não sei se poderei jogar outro Mundial como esse."

Para os EUA, ele leva a experiência de ter disputado a versão menor do Mundial, como era disputado até o ano passado. Em dezembro de 2023, o time carioca enfrentou o Manchester City na final e acabou sofrendo uma goleada de 4 a 0.