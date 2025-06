Camilla Orlando se dividirá entre a seleção feminina Sub-20 e o Palmeiras

Camilla Orlando é a nova comandante da seleção brasileira feminina Sub-20. A informação foi oficializada no sábado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A treinadora brasiliense de 36 anos manterá o cargo atual no Palmeiras até o fim da temporada.

O acordo entre a CBF e o Palmeiras foi feito em comum acordo entre os presidentes Samir Xaud, da entidade nacional, e Leila Pereira, presidente do clube alviverde. Camilla Orlando seguirá à frente da equipe paulista até o final das competições nacionais de 2025: Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e o regional Paulistão Feminino, além do novo desafio na seleção durante as Datas Fifa.

Camilla tem experiência com categorias de base e foi campeã do primeiro Brasileirão Sub-18 feminino em 2019, pelo Internacional. Ela também realizou grandes trabalhos no Red Bull Bragantino em 2020 e é a atual campeã do regional em 2024.

No Palmeiras, o próximo desafio é na quarta-feira, às 15h, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino, na Ilha do Retiro. Já pela seleção, a treinadora terá a disputa do Sul-Americano da categoria em 2026 como sua estreia na primeira competição oficial.