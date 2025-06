Botafogo leva susto do Seattle, mas vence com dupla que está perto de sair

O Botafogo levou um susto em sua estreia no Mundial de Clubes, mas venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 e encostou no líder PSG na liderança do Grupo B. Jair e Igor Jesus, dupla com saída encaminhada após o torneio, abriram a contagem, e Cristian Roldán diminuiu antes de uma blitz no gramado do Seattle Field, nos EUA.

O resultado deixou os brasileiros com três pontos e só atrás dos franceses pelo saldo — mais cedo, o atual campeão da Champions League goleou o Atlético de Madri por 4 a 0.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o estrelado PSG podendo garantir sua vaga nas oitavas, enquanto o Seattle mede forças com o Atlético de Madri em um duelo de vida ou morte. Os dois embates ocorrem na quinta-feira.

Como ficou o Grupo B?

1 - PSG: 3 pontos (saldo +4)

2 - Botafogo: 3 pontos (saldo +1)

3 - Seattle Sounders: 0 ponto (saldo -1)

4 - Atlético de Madri: 0 ponto (saldo -4)

Como foi o jogo

O 1º tempo começou morno, mas uma bobagem do lateral Tolo abriu o caminho para o Botafogo resolver pelo alto. Em lance que saiu a partir de falta fora da bola do atleta do Seattle, Jair marcou de cabeça, e Igor Jesus, também em lance aéreo, aumentou pouco antes do intervalo.

Na etapa final, os brasileiros estrearam Joaquín Correa e Arthur Cabral, diminuíram o ritmo e foram vazados antes de uma pressão do Seattle. O gol incendiou os presentes no Seattle Field, mas a falta de capricho na hora da finalização dificultou a vida dos mandantes. John ainda salvou o atual campeão da Libertadores no último lance.

Gols e destaques

O jogo começou mais estudado do que emocionante, e o primeiro chute foi dado apenas aos sete minutos, quando Alex Roldán recebeu passe de Vargas e arriscou de fora da área. A resposta veio com Igor Jesus, mas o experiente zagueiro Kim Kee-Hee cortou providencialmente a tentativa do atacante.

Igor Jesus e Kim brigam pela bola em Botafogo x Seattle Sounders, jogo do Mundial Imagem: Reuters/Steven Bisig

As chances foram criadas quando os times conseguiram colocar a bola no chão. Pelo lado do Botafogo, Igor Jesus e Alex Telles obrigaram o goleiro Frei a trabalhar, enquanto os norte-americanos assustaram em finalização de Jesús Ferreira que passou ao lado da meta de John.

Tolo bobeia, Alex Telles capricha... e Jair marca. Os brasileiros abriram o placar a partir de uma tolice do lateral Tolo, que se irritou com Artur e empurrou o adversário fora da bola. A falta foi marcada, e Alex Telles caprichou no cruzamento para Jair, que subiu mais do que todo mundo e marcou pela primeira vez com a camisa da equipe de Renato Paiva: 1 a 0.

Jair, do Botafogo, celebra gol sobre o Seattle Sounders em confronto do Mundial Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus não perdoa e aumenta. O Botafogo até chegou a ser ameaçado por um tímido Seattle, mas mostrou resiliência e voltou a balançar as redes pouco antes do intervalo. Em jogada da direita construída por Artur e Vitinho, Igor Jesus viu a bola ser cruzada e cabeceou no cantinho do gol de Frei: 2 a 0.

Mandantes ao ataque. Renato Paiva acionou um de seus reforços na volta do intervalo: Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, estreou e substituiu um apagado Mastriani. Enquanto isso, o time norte-americano, atuando em sua casa, retornou para a 2ª etapa disposto a incomodar ofensivamente — a solução foi brecar o ímpeto adversário com faltas, e dois amarelos foram distribuídos pela arbitragem.

Gregore tenta desarmar Rusnak durante Botafogo x Seattle Sounders Imagem: JUAN MABROMATA / AFP

Seattle diminui na mesma moeda. Diante de um Botafogo com freio de mão puxado, o ritmo da partida era morno até os 29 minutos, quando o Seattle conseguiu superar John da mesma forma que havia sido vazado: pelo alto. Após cruzamento da esquerda, Cristian Roldán cabeceou e contou com desvio de Igor Jesus para cravar o 2 a 1.

Jogadores do Seattle Sounders celebram gol sobre o Botafogo em jogo do Mundial Imagem: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Esboço de pressão. O gol animou os norte-americanos, que passaram a povoar de vez a defesa botafoguense. O problema é que a pontaria da equipe de Brian Schmetzer não estava calibrada: De La Vega furou um chute na entrada da área, e Rothrock errou o alvo ao arriscar de longe. Ainda deu tempo de John salvar os brasileiros no último lance.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2x1 SEATTLE SOUNDERS

Data e horário: 15 de junho, às 23h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Grupo B do Mundial

Local: Seattle Field, em Seattle (EUA)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões amarelos: Nouhou Tolo, Ragen (SEA); Alexander Barboza, Joaquín Correa (BOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jair (BOT), aos 28 min do 1º tempo; Igor Jesus (BOT), aos 43 min do 1º tempo; Cristian Roldán (SEA), aos 29 min do 2º tempo

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Joaquín Correa) e Igor Jesus (Santi Rodríguez). Técnico: Renato Paiva

SEATTLE SOUNDERS: Frei; Alex Roldán, Kim Kee-Hee (Bell), Ragen e Nouhou Tolo (Baker-Whiting); Cristian Roldán, Vargas e Rusnák; Kent (De la Vega), Ferreira (Rothrock) e Musovski (De Rosario). Técnico: Brian Schmetzer