Botafogo leva susto desnecessário, mas vence Seattle Sounders na estreia do Mundial de Clubes

O Botafogo fez sua tão aguardada estreia no Mundial de Clubes na noite deste domingo, dia 15, invadindo as primeiras horas de segunda-feira no Brasil. O torcedor carioca que ficou acordado para assistir seu time sofreu com o segundo tempo, mas saiu satisfeito pela vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, na casa do adversário.

Campeão da Libertadores, o time carioca entrou em campo 'pressionado' por diversos motivos. Pelo título continental, pelo domínio no futebol brasileiro nas últimas temporadas e, especialmente, pelo show dado pelo Paris Saint-Germain horas antes ao golear o Atlético de Madrid num clássico europeu de alto nível. Um tropeço neste domingo poderia complicar uma futura classificação no considerado 'grupo da morte' do Mundial.

Renato Paiva escalou o 'time padrão' do Botafogo diante de um Lumen Field lotado e barulhento. Os Sounders são considerados uma das franquias mais bem sucedidas da MLS, a liga americana de futebol, e os torcedores um dos mais apaixonados. Com isso, os ingredientes estavam todos servidos para um bom jogo de futebol.

O goleiro John chegou a trabalhar bastante no início de duelo e viu algumas chances desperdiçadas pelo time da casa. A euforia dos primeiros minutos fez o Botafogo pecar e errar muitos passes. Do outro lado, o setor ofensivo carioca avançou as linhas, dificultou a saída de bola dos anfitriões criando boas oportunidades. A melhor delas com Igor Jesus, que foi bloqueado perfeitamente por Kee-Hee.

Um desentendimento entre Artur e Nouhou próximo à grande área ocasionou no primeiro cartão amarelo do jogo para o jogador do time mandante. Na cobrança de falta, Alex Telles serviu Jair pelo alto, que marcou, de cabeça, o primeiro gol de um time brasileiro no Mundial.

O Botafogo começou a tomar conta da partida depois que os comandos de Renato Paiva começaram a surtir efeito. A marcação carioca conseguiu encontrar o encaixe que faltava, inibindo as investidas de Seattle e permitindo uma maior liberdade dos atacantes brasileiros.

Premiado pela resiliência após bom momento dos Sounders no jogo, o time carioca conseguiu achar o segundo gol novamente pela bola área. Artur se movimentou bem pela direita e encontrou Igor Jesus na área, que testou a bola e ampliou o marcador.

As alterações na volta do intervalo pareceram favorecer o Botafogo, que passou a ter mais velocidade nas beiradas do campo com a entrada do argentino Joaquín Correa (em seu primeiro jogo pela equipe) no lugar de Mastriani.O técnico de Seattle, imaginando que teriam dois centroavantes na área, fechou ainda mais seu time. Mas, não demorou para a história começar a mudar com os mandantes correndo atrás do prejuízo.

O gol do Seattle premiou a insistência dos mandantes, que estavam melhor a certa altura do segundo tempo, com maior volume de finalizações ao gol de John. Finalmente, após cruzamento pela esquerda, Cristian Roldán cabeceou dentro da área sem grandes perigos. Porém, Igor Jesus estava o meio do caminho e acabou desviando a bola para o fundo das redes.

Renato Paiva promoveu mudanças no Botafogo pensando mais em diminuir o prejuízo do que em buscar o terceiro gol. Conforme o tempo passou, o torcedor do Seattle foi com sua equipe para cima do clube brasileiro. No entanto, o apito final soou colocando ponto final no duelo antes do iminente gol de empate americano, evitado mais uma vez por John.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 1 SEATTLE SOUNDERS

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Joaquín Correa) e Igor Jesus (Santi Rodríguez). Técnico: Renato Paiva.

SEATTLE SOUNDERS - Frei; Alex Roldán, Ragen, Kee-Hee (Bell) e Nouhou (Baker-Whiting); Vargas, Cristian Roldán e Rusnák; Jesús Ferreira (De La Vega), Kent (Rothrock) e Musovski (De Rosario). Técnico: Brian Schmetzer.

GOLS - Jair, aos 28, e Igor Jesus aos 43 minutos do primeiro tempo; Cristian Roldán aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nouhou, Alexander Barboza, Joaquín Correa, Ragen.

JUIZ - Glenn Nyberg (Fifa/SUE).

PÚBLICO - 30.151 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Lumen Field, em Seattle (EUA).