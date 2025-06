Botafogo bate Seattle Sounders e estreia com vitória no Mundial de Clubes

O Botafogo estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os alvinegros fizeram 2 a 1 no Seattle Sounders (EUA), neste domingo, no Lumen Field, em Seattle. A equipe brasileira abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Jair e Igor Jesus. Já o time norte-americano diminuiu na etapa final, com Cristian Roldan.

Com o resultado, o Glorioso terminou a primeira rodada na segunda posição do Grupo B, com três pontos, atrás do Paris Saint-Germain nos critérios de desempate. Já o Seattle Sounders fica em terceiro.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Paris Saint-Germain, nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles. No mesmo dia, o Seattle Sounders recebe o Atlético de Madri, no Lumen Field, às 19h.

É O GLORIOSO! ? Fogão estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA com vitória sobre o Seattle Sounders. Os gols foram marcados por Jair e Igor Jesus. VAAAAAAAMOOOOOOOS! ??? #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/fiVTthoWXN ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2025

O jogo

O confronto começou aberto em Seattle. Os donos da casa assustaram primeiro em chute de Roldán. O Botafogo respondeu com Igor Jesus. O atacante foi lançado na área e chutou para o gol, mas viu Kee-hee se jogar para impedir a abertura do placar.

Os alvinegros voltaram a assustar em chute de Alex Telles que parou em Frei. Só que o Seattle Sounders respondeu em seguida. Jesus Ferreira finalizou da entrada da área e a bola passou perto do gol. Depois, Kent aproveitou cruzamento, mas mandou pela linha de fundo.

Só que foi o Botafogo que abriu o placar, aos 27 minutos. Jair aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa. Mesmo tendo mais a bola, o Seattle Sounders não conseguiu mais levar perigo a John. Já o Botafogo teve mais tranquilidade e ampliou o placar aos 43 minutos. Igor Jesus aproveitou cruzamento e cabeceou no canto. Assim, os cariocas foram com boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo quase marcou o terceiro tento. Artur finalizou para boa defesa de Frei. O susto fez o Seattle Sounders melhorar na partida. Tanto que os donos da casa passaram a rondar a área alvinegra e quase fizeram o primeiro aos 13 minutos. Kent recebeu passe na área e chutou para defesa de John. Rusnak pegou o rebote, mas pegou mal.

O panorama da partida seguiu o mesmo. O Seattle Sounders continuava tendo a posse de bola e buscando o gol. De tanto insistir, os americanos chegaram ao primeiro aos 29 minutos. Cristian Roldan aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. A bola bateu em Igor Jesus e enganou John.

O gol fez o Seattle Sounders avançar de vez em busca do empate. A partir daí, o Botafogo recuou para preservar o resultado. Os alvinegros souberam se defender para sair de campo com a vitória na estreia da competição.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 SEATTLE SOUNDERS

Local: Lumen Field, em Seattle (Estados Unidos)



Data: 15 de junho de 2025 (Domingo)



Horário: 23h (de Brasília)



Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)



Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia)e Andreas Soderkvist (Suécia)



Cartões amarelos: Nouhou e Ragen (Seattle Sounders); Alexander Barboza e Correa (Botafogo)

GOLS



BOTAFOGO: Jair, aos 27min do primeiro tempo; Igor Jesus, aos 43min do primeiro tempo



SEATTLE SOUNDERS: Cristian Roldan, aos 29min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Jefferson Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Correa) e Igor Jesus (Santi Rodrígues)



Técnico: Renato Paiva

SEATTLE SOUNDERS: Frei, Alex Roldan, Ragen, Kee-hee (Bell) e Nouhou (Baker-Whiting); Vargas, Cristian Roldán e Rusnák; Jesús Ferreira (De la Vega), Kent (Rothrock) e Musoviski (De Rosario)



Técnico: Brian Schmetzer