Bonucci esquece clima amistoso e acerta carrinho em ex-jogadora; veja

Leonardo Bonucci, ex-zagueiro da seleção italiana e da Juventus, mostrou, em amistoso disputado na Inglaterra, que a habilidade defensiva está em dia.

O que aconteceu

O ex-jogador esqueceu o clima da partida e deu um carrinho para evitar um lance de ataque da ex-jogadora inglesa Steph Houghton. O lance aconteceu no Soccer Aid, que contou com um time da Inglaterra contra representantes do resto do mundo nas escalações.

Houghton ficou caída e precisou de atendimento após a falta de Bonucci. O italiano, ao menos, colocou a bola para fora na sequência do lance.

A equipe do resto do mundo, de Bonucci, venceu os ingleses por 5 a 4 (com quatro gols de Tevez). O Soccer Aid é organizado pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e angaria recursos para ajudar crianças pelo mundo. O evento de 2025 arrecadou mais de R$ 110 milhões.