Usain Bolt volta ao Brasil para falar sobre restaurantes: 'Estou ansioso'

Do UOL, em São Paulo

Maior velocista da história, Usain Bolt vem ao Brasil para falar sobre a experiência como dono de restaurante em agosto.

Bolt será a principal atração de evento focado na indústria alimentícia. Ele fala no dia 5 de agosto no iFood Move 2025, que será realizado em São Paulo.

Jamaicano é dono do restaurante Tracks & Records, que opera em duas cidades jamaicanas. "Tenho estado ocupado com meus empreendimentos empresariais e trabalhos de caridade. Estou ansioso para voltar ao Brasil em agosto para falar sobre minha carreira e vida no esporte e nos negócios".

Ele vai discutir os desafios enfrentados desde a fundação de seu primeiro restaurante até a expansão da marca. O evento em São Paulo tem foco em donos de restaurantes - cerca de 12 mil profissionais da área são esperados no evento.

O Usain Bolt consegue, contando sua trajetória, humanizar esse processo de busca por uma constante evolução, ao mesmo tempo que inspira com todas as vitórias alcançadas.

Beatriz Pentagna, diretora de marketing para restaurantes no iFood

Galvão Bueno e Boninho também vão falar no evento.