Boca Juniors x Benfica pelo Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Boca Juniors e Benfica duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (Youtube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Boca Juniors e Benfica estão no Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. A chave também conta com Bayern de Munique e Auckland City.

O Boca se classificou como o segundo melhor time elegível no ranking quadrienal da Conmebol. A equipe argentina atravessa uma fase instável e caiu ainda na segunda fase da Libertadores deste ano.

Já o Benfica garantiu vaga por meio do ranking da Uefa, como o sétimo melhor time elegível. Os Encarnados terminaram o Campeonato Português como vice-campeões, dois pontos atrás do Sporting.

Boca Juniors x Benfica -- Copa do Mundo de Clubes