Boca Juniors x Benfica: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Boca Juniors e Benfica entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão no Grupo C do Mundial. A chave ainda conta com Bayern de Munique e Auckland City.

O Boca se classificou para a competição como o segundo melhor time elegível no ranking quadrienal da Conmebol. A equipe argentina não vive grande momento e foi eliminada ainda na segunda fase da Copa Libertadores deste ano.

O Benfica foi para o Mundial como o sétimo melhor time elegível no ranking quadrienal da Uefa. Os portugueses foram os vice-campeões do Campeonato Português da última temporada, ficando a dois pontos do Sporting, que acabou com a taça.

