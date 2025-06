Benfica supera catimba, expulsão e empata com o Boca graças a 'fogo amigo'

O Boca Juniors ficou muito perto da vitória, catimbou, mas foi "punido" com um gol no fim e empatou por 2 a 2 com o Benfica, hoje, em Miami, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes.

Ex-Palmeiras e Atlético-MG colocaram o Boca na frente. Merentiel e Battaglia abriram 2 a 0 para os argentinos no primeiro tempo.

O Boca sofreu o empate com "fogo amigo", com dois gols argentinos. Di María descontou em pênalti "gelado", e Otamendi deixou tudo igual na etapa final. O zagueiro ex-Galo provocou a torcida na comemoração.

O jogo teve dois jogadores expulsos em campo e um fora. Belotti perdeu a cabeça durante a catimba do Boca e recebeu o vermelho quando a equipe argentina ainda vencia. Após o empate do Benfica, Figal recebeu o vermelho por entrada dura em Florentino. Ander Herrera, que estava no banco do Boca, também foi expulso.

O Hard Rock Stadium viveu dia de Bombonera. A torcida do Boca foi maioria no estádio que, mesmo não estando lotado, tremeu. Os jornalistas localizados no anel do meio do estádio sentiram o local tremer durante o apoio da torcida argentina.

Benfica e Boca Juniors terminam a primeira rodada empatados com um ponto no Grupo C. Os portugueses ficam em segundo por terem recebido menos cartões vermelhos. O Bayern de Munique lidera a chave com três pontos, e o Auckland aparece em último, zerado.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira. O Benfica encara o Auckland City, às 13h (de Brasília), em Orlando. Às 22h, o Boca Juniors terá pela frente o Bayern de Munique, em Miami.

Como foi o jogo

O Boca foi da preocupação à festa, mas viu o Benfica reagir. A equipe argentina começou o jogo vendo o Benfica melhor e viveu "drama" quando Ander Herrera, seu principal armador, saiu lesionado aos 20 minutos. Tudo mudou logo em seguida: Merentiel e Battaglia abriram 2 a 0 em um espaço de seis minutos. A catimba começou, e os portugueses começaram a se irritar. O que parecia um resultado tranquilo ficou apertado perto do intervalo, quando Di María, de pênalti, descontou.

Merentiel comemora gol marcado pelo Boca Juniors contra o Benfica no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

A catimba do Boca imperou no segundo tempo, irritou o Benfica, mas o empate veio. Em vantagem, a equipe argentina fez a tradicional cera durante quase toda a etapa final e irritou os europeus. Após várias quedas, o auge chegou: Belotti deu uma solada em Costa e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Benfica seguiu tendo mais a bola e conseguiu o empate com um jogador não muito querido pelos Xeneizes: o zagueiro Otamendi. Com a igualdade, Figal perdeu a linha, foi expulso, e o jogo voltou a ter número igual de jogadores em campo.

Lances importantes e gols

Quase o primeiro! Carreras recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. Renato Sanches apareceu livre e finalizou de primeira. A bola passou à esquerda do gol defendido por Marchesín.

Na trave! Di María encontrou Bruma pelo lado esquerdo da área. O atacante matou no peito, levou para a perna direita e bateu no contrapé de Marchesín. A bola bateu no pé da trave e saiu.

Merentiel abre o placar para o Boca: 1 a 0. Blanco recebeu pela esquerda, deu uma caneta em Florentino e cruzou rasteiro. Merentiel se antecipou à defesa e completou na primeira trave para colocar os argentinos na frente.

Battaglia amplia na sequência: 2 a 0. Após cobrança de escanteio, Belmonte ajeitou de cabeça em direção à trave oposta. Battaglia apareceu sozinho para cabecear e fazer o segundo do Boca seis minutos depois do primeiro.

Battaglia comemora gol marcado pelo Boca Juniors contra o Benfica no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Pênalti! Após cobrança de escanteio, Palacios tentou fazer o corte e deu uma joelhada em Otamendi. O árbitro não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e mudou de opinião.

Que calma é essa, Di María? 2 a 1. O craque argentino foi para a bola lentamente, esperou a movimentação de Marchesín e só rolou no canto oposto, sem muita força, para diminuir a vantagem do Boca.

Di María bate pênalti durante jogo entre Boca Juniors e Benfica no Mundial Imagem: CHANDAN KHANNA/AFP

Vermelho! Belotti disputou bola com Costa e levantou demais o pé. Ele acertou a sola da chuteira na nuca do rival, recebeu o amarelo em campo, mas foi expulso após revisão do árbitro no VAR.

Otamendi deixa tudo igual e provoca: 2 a 2. Kokcu cobrou escanteio na primeira trave, e Otamendi subiu para cabecear firme para o fundo das redes. Na comemoração, ele provocou a torcida do Boca — o zagueiro já se declarou torcedor do River Plate.

Expulso! Figal perdeu a cabeça em dividida e deu uma entrada dura em Florentino. O argentino foi expulso diretamente pelo árbitro César Ramos.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 2 x 2 BENFICA

Data e horário: 16 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: César Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Gols: Merentiel (20'/1°T), Battaglia (26'/1°T), Di María (47'/1°T), Otamendi (38'/2°T)

Cartões amarelos: Carrerasi, Pavlidis (BEN), Palacios, Costa (BOC)

Cartões vermelhos: Ander Herrera, Figal (BOC), Belotti (BEN)

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Costa, Figal e Blanco; Battaglia, Zenon, Ander Herrera (Belmonte) e Palacios (Zeballos); Velasco (Giménez) e Merentiel (Alarcon). Técnico: Miguel Ángel Russo

Benfica: Trubin; Otamendi, Silva e Carreras; Aursnes, Florentino (Barreiro), Renato Sanches (Kokcu) e Dahl (Belotti); Di María, Bruma (Akturkoglu) e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage